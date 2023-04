Bastoni è sulla lista: mercato da 280 milioni di euro

Investimento folle in arrivo da parte di una top europea. Qui si rischia di arrivare ai limiti dell’impossibile ma questa società non vuol sentire ragioni. Anche Bastoni sul taccuino

L’estate prossima si appresta ad essere non soltanto una delle più calde dal punto di vista climatico, bensì anche sotto l’aspetto del calciomercato. Ad essere sinceri infatti, tolti alcuni mostri sacri come Benzema, Messi, Kroos, Kante e chi più ne ha più ne metta, tutti quanti in scadenza, lo precisiamo, ci sono anche tanti altri calciatori che hanno un contratto che li vede legati ai rispettivi club sino a giugno 2024 e che diventeranno perciò oggetto di desiderio di numerosissime pretendenti europee, Alessandro Bastoni incluso.

Come ormai noto a tutti quanti, il centrale difensivo natio di Casalmaggiore è prossimo alla scadenza nel 2024 ed è per questo che il suo contratto è, inevitabilmente, finito per attirare la fortissima attenzione di mezza Europa. Ad averci pensato già nella scorsa estate era stato il Tottenham. Anche a distanza di un anno, però, continua a restare più che vivo l’interesse degli ‘Spurs’ nei confronti di Alessandro Bastoni. Attenzione però. I londinesi non sono, minimamente, i soli ad essere fortemente intrigati dall’idea di poter, eventualmente, ingaggiare il classe ’99 un giorno.

Non a caso, sulle sue orme, continuano a restare con la dovuta insistenza anche Chelsea e Manchester United. Proprio questi ultimi infatti, stando anche a quanto riferito direttamente dal giornalista Pete O’Rourke di ‘Football Insider‘, si sono mostrati disposti a voler spendere fior e fior di soldi per i due gioielli di attuale proprietà del Brighton, vale a dire Alexis Mac Allister e Moises Caicedo, ma anche per Alessandro Bastoni stesso.

Calciomercato Inter, lo United non vuol sentire ragioni e tenta l’assalto per Bastoni: mercato folle da 280 milioni

A poter replicare le stesse e identiche mosse compiute dal Chelsea nell’arco di quest’ultimo anno di tempo, coi ‘Blues’ che nelle ultime due sessioni di calciomercato hanno speso oltre 600 milioni di euro, potrebbe essere, questa volta, il Manchester United: club che continua a tenere attentamente sotto traccia anche Alessandro Bastoni.

In UK si legge, infatti, che oltre a poter compiere quel doppio colpo da 150 milioni di cui vi parlavamo prima, i ‘Red Devils’ sono, inoltre, disposti a mettere in atto altri investimenti folli. Tra i tanti calciatori che la famiglia Glazer continua a tenere sott’osservazione, vi è non soltanto Alessandro Bastoni, bensì anche Dani Olmo del Lipsia e Leroy Sane, quest’ultimo in uscita dal Bayern Monaco.

Sono proprio questi alcuni dei numerosi affari che il Manchester United proverà a portare a termine nel corso della prossima estate, a maggior ragione per quello che ci porta a fare riferimento al nome dell’ex Atalanta e Parma. Come già si è evinto nel recente passato, gli inglesi non hanno mai e poi mai mostrato alcun limite sotto l’aspetto economico ed è per questo che sono pronti a stanziare una cifra che si aggira tra i 250 e i 280 milioni di euro per il prossimo mercato estivo.

Lo ribadiamo come già fatto negli scorsi giorni però. Il rinnovo di Bastoni assieme all’Inter appare, ora, una banale questione di tempo. Il forte centrale ‘made in Italy’ è, infatti, prossimo a dover estendere la durata del proprio contratto assieme ai nerazzurri sino a giugno 2028. Nonostante questo, inoltre, la società di ‘Viale della Liberazione’ deve ugualmente restare sull’attenti e continuare a cautelarsi dai possibili assalti esteri. Uno di questi può, infatti, provenire direttamente dalle parti di Manchester anche dopo il rinnovo.