Incontro imminente: l’Inter parla col nuovo portiere

I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati sul fronte Onana e lavorano già all’acquisto del loro futuro numero uno. Per farlo, si è approfittato proprio del match di ieri. L’accaduto

Una volta appurato il fatto che Denzel Dumfries con gode più, certamente, di tutti gli apprezzamenti di una volta, e che perciò verrà difficilmente venduto ad un buon prezzo, l’Inter ha, conseguentemente, deciso di iniziare ad interrogarsi sul futuro di Andre Onana.

Come ormai risaputo, infatti, il forte estremo difensore camerunense è approdato a Milano meno di un anno fa mettendosi sin da subito in grande evidenza. Pur essendo stato rilevato prettamente a titolo gratuito, il classe ’96 è stato sin qui in grado di dare un apporto del tutto maggiore rispetto a quello che ci si aspettava inizialmente. Ancor prima che iniziasse la sua nuova esperienza in nerazzurro, non a caso, si era detto che Onana disponesse di un carattere alquanto ‘ribelle’ – concedeteci di definirlo così in questo caso – e questa è una cosa che confermiamo solamente in parte, ma per il resto si era anche fatto riferimento al fatto che l’ex Ajax non fosse all’altezza dell’Inter. A distanza di mesi, però, possiamo finalmente dare un’antitesi al tutto.

Onana è, infatti, risultato sino ad oggi il miglior acquisto compiuto da parte dell’Inter nella passata finestra di calciomercato estiva. A testimoniarlo sono non soltanto i suoi 7 clean-sheet totalizzati in campionato, ma anche il numero di volte in cui l’attuale numero 24 nerazzurro è riuscito a mantenere la propria porta inviolata in Champions League: episodio che si è già verificato in ben 6 circostanze, tutto questo in appena 10 gare, e che ha di fatto permesso al diretto interessato di risultare, momentaneamente, il miglior portiere per rendimento di questa massima competizione europea. Insomma, oltre ad aver compiuto il maggior numero di parate in Coppa Campioni, Onana si è preso anche la briga di far finire il suo nome sulla bocca di gran parte dei maggiori dirigenti europei.

Non è un caso, ad essere sinceri, che già in questi ultimi mesi diverse big d’Europa siano andate a bussare alla finestra della ‘Beneamata’ pur di provare a discutere a fondo sui diritti alle prestazioni sportive dell’ex portiere dei ‘lancieri’, vedasi il caso Chelsea. Non c’è neanche da nasconderlo. Una volta resisi conto del fatto che grazie alla potenziale cessione di Onana l’Inter arriverebbe a mettere a segno una ricchissima plusvalenza, gli stessi dirigenti nerazzurri hanno poi optato per l’idea di provare a cedere il loro attuale estremo difensore nel corso della prossima estate (e questo è un discorso che tiene tutt’ora). Giusto per dirne una, nel corso del match di ieri giocatosi al ‘Castellani’ è andato in scena un incontro alquanto inaspettato e che ha, tra l’altro, già smosso alcune importanti voci di mercato.

Baccin e la chiacchierata con Vicario in Empoli-Inter: i due sono stati ripresi dalle telecamere nel pieno del discorso

Al termine di Empoli-Inter, il vice Ds nerazzurro Dario Baccin e l’estremo difensore di attuale proprietà dell’Empoli, Guglielmo Vicario, momentaneamente fermo per un problema al costato, sono stati beccati dalle telecamere di ‘Sky’ nel mentre stavano instaurando un colloquio del tutto amichevole.

Si è appreso, infatti, che i due si trovassero nel bel mezzo di una piccola conversazione, evidentemente legata al futuro del forte estremo difensore ‘made in Italy’. Difficilmente Vicario resterà in Toscana anche nel corso della prossima stagione e, non a caso, ha già attirato il forte interesse non soltanto da parte della Juventus ma anche dell’Inter. I nerazzurri lo seguono ormai da tempo e, in caso di addio da parte di Onana al termine di quest’annata, gli stessi dirigenti della ‘Beneamata’ finirebbero per gettarsi immediatamente sull’ex Cagliari, valutato all’incirca 20 milioni e preferito rispetto all’altro indiziato Carnesecchi.

Che cosa ci sarebbe dietro a questa potenziale scelta? E’ semplice da intuire. Onana continua a restare nei sogni più intimi dei dirigenti del Chelsea. A riferirlo è stata proprio ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui si legge che ben presto andrà in scena un incontro in quel di Milano tra i ‘Blues’ e la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro del camerunense. Come ormai risaputo, del resto, l’Inter arriverebbe ad incassare come minimo 40 milioni di euro dalla cessione dell’Ajax e, in caso di suo addio, finirebbe poi per investirne 20 – ottenendone un più che discreto profitto dunque – sull’altro profilo che piace moltissimo, vale a dire Guglielmo Vicario, col quale, come già accennato, Baccin ha già instaurato i primi rapporti confidenziali.