Psg, tripletta in casa Inter: oltre 100 milioni di euro

Non solo Skriniar. I parigini appaiono intenzionati a pescare altri due big da quel di Appiano. Affare shock il loro e che a tratti appare puro fantamercato, ma ecco come può diventare realtà

In questi ultimi mesi, come giusto che sia d’altronde, anche a causa di come si è evoluta man mano la situazione, non si è fatto altro che parlare a proposito della vicenda Skriniar, reo di non aver fornito, in precedenza, alcun risposta all’Inter sul rinnovo e che ha siglato conseguentemente un pre-contratto assieme al Psg.

Sarà, infatti, a partire da inizio luglio in poi che lo slovacco – ammesso e concesso che l’ex Sampdoria arrivi a dare nuove ed ulteriori garanzie dal punto di vista fisico ai parigini, visto che in quest’ultimo periodo si è parlato proprio di un loro possibile dietrofront – finirà per fare meta dalle parti della Tour Eiffel. Attenzione però. Eccezion fatta per il classe ’95, Al-Khelaifi e i suoi hanno riposto nell’arco di questi ultimissimi anni, in più e più circostanze a dire il vero, il proprio sguardo su altri calciatori di attuale proprietà dell’Inter. Un altro esempio al difuori di Milan Skriniar? Ve lo sveliamo subito.

Tralasciando per un attimo Mauro Icardi, reo di aver raggiunto la Francia quando ancora ricorreva il 2019, il Psg ha poi, inoltre, posto tutta la sua attenzione nei riguardi di Nicolò Barella. Recentemente, infatti, si è parlato di un’altra possibilità. Ossia di quella che un suo connazionale – quale Marco Verratti, quest’oggi ancora con indosso le vesti di centrocampista des ‘Les Parisien’ – potrebbe finire per tendere, sostanzialmente, un assist nei confronti del suo attuale club consigliando, a tutti gli effetti, l’innesto in rosa del forte centrocampista cagliaritano. Non è affatto finita qui però. Anzi, siamo solamente agli inizi di questo potenziale processo di mercato.

Diciamo questo, se non altro, per il fatto che ancora ad oggi continua a restare più che concreto l’interesse dei parigini nei confronti di Marcelo Brozovic: centrocampista che resta da considerarsi in uscita dall’Inter a fine anno e che già in passato aveva stuzzicato i francesi con l’idea di offrire Leandro Paredes in cambio, anche lui al difuori del progetto tecnico sia della Juve che del Psg, a tal punto che tornerà a rimettere piede a Parigi nella prossima estate con tutte le intenzioni di andare immediatamente via. Ecco svelato ora il possibile triplo colpo del Psg – che a tratti resta una pura illusione di fantamercato ma che potrebbe diventare in una sola ed unica maniera – in casa Inter.

A poter percorrere la tratta Milano-Parigi, cosa che come vi abbiamo precedentemente accennato ha già fatto Mauro Icardi in passato, potrebbe essere non soltanto Milan Skriniar bensì anche uno tra Marcelo Brozovic e Nicolò Barella o, nella peggiore delle ipotesi, tutti e due assieme al difensore slovacco, il quale ha già terminato la stagione ricorrente in netto anticipo a causa di un intervento chirurgico tenutosi alla schiena poco più di una settimana fa.

Eccezion fatta per lo slovacco, però, il Psg ha, a onor del vero, adocchiato anche qualcun altro che quest’oggi milita attualmente al fianco dell’Inter, e più precisamente agiscono lì in mediana. I nomi ci portano a fare riferimento, per l’appunto, a quelli di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Da punto e accapo, infatti, sono nuovamente spuntate nelle ultime ore, come già accaduto in passato d’altronde, nuovi rumors di mercato riconducibili all’interesse dei parigini nei confronti del metronomo croato.

Visto e considerato che, di volta in volta, Galtier sta adattando uno tra Vitinha, Renato Sanches e Verratti lì in cabina di regia a seconda di chi reputa più adatto in giornata – con Fabian Ruiz che dopo essere approdato meno di un anno fa a Parigi, non dando le garanzie che ci si aspettava inizialmente, potrebbe già dare il proprio addio alla Tour Eiffel dopo aver trascorso una sola ed unica stagione – il Psg resta, dunque, alla costante ricerca di un nuovo play-maker ed è per questo che, ad oggi, chi potrebbe più di tutti fare al caso des ‘Les Parisiens’ è proprio l’ex Dinamo Zagabria.

In tal senso, nel caso in cui Al–Khelaifi e i suoi vogliano, seriamente, provare a portare a termine questa tripletta di mercato dall’Inter occorreranno, come minimo, all’incirca 100 milioni di euro dal momento che Skriniar verrà, con ogni probabilità, ingaggiato a zero a differenza di Barella ed ‘Epic Brozo’ che vantano rispettivamente una valutazione da circa 70-80 milioni di euro per quanto riguarda il primo e 30 milioni per quanto ne concerne del secondo.