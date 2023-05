Torna di nuovo all’Inter: intreccio choc con Vlahovic

Il divorzio tra il serbo e la Juve rischia di consumarsi già in estate. Questa volta l’assist decisivo può giungere direttamente dai nerazzurri. Svelato il clamoroso effetto domino

Le cose tra Dusan Vlahovic e la Juventus non stanno procedendo nella miglior maniera possibile. Il serbo sta, infatti, facendo fronte ad un lungo digiuno da gol e questa cosa non sta facendo nient’altro che incrementare le voci su un suo potenziale addio a fine stagione.

A onor del vero, infatti, l’ex centravanti della Fiorentina non va a segno in Serie A in occasione di quel match disputatosi nello scorso 7 febbraio contro la Salernitana, dove mise a referto una doppietta. Da quel momento, però, sono trascorsi già due mesi circa di tempo e non è affatto giunto alcun episodio degno di nota in favore del forte centravanti serbo. Vlahovic ha, peraltro, dato forfait alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia giocatasi nello scorso mercoledì contro l’Inter per via di una botta accusata alla caviglia a ventiquattr’ore dall’inizio del match. Nel frattempo però, come già accennato, continua a tenere banco anche la situazione riguardante il suo futuro.

In tanti danno, ormai, per cosa più che probabile l’addio del serbo da Torino entro quest’estate. Ciò che ha spinto a pensare a questo scenario, è non soltanto il fatto che Vlahovic non sta più offrendo il giusto apporto che ci si aspettava inizialmente alla Juventus, bensì il fatto che la stessa dirigenza della ‘Vecchia Signora’, complice il momento di incertezza che sta affrontando dal punto di vista societario – dove continua a tenere, inoltre, banco l’inchiesta Prisma – sarà chiamata a ridimensionare il proprio monte ingaggi attuando, per l’appunto, un taglio netto agli stipendi. In tal senso, ecco che a poter fornire un gran bell’assist nei confronti del classe ’00 in ottica addio potrebbe essere proprio l’Inter.

Calciomercato, Vlahovic dice addio alla Juve grazie all’Inter: occhio all’intreccio con Lukaku e il Chelsea

Eccezion fatta per il Real Madrid, club che continua a tenere d’occhio Vlahovic come potenziale alternativa di Karim Benzema, un’altra società che ha riposto il proprio sguardo sul serbo è certamente il Chelsea: big europea che a breve ufficializzerà l’approdo di Mauricio Pochettino sulla loro panchina.

I ‘Blues’ accoglieranno, infatti, ben presto l’ex tecnico del Psg e sono pronti, al tempo stesso, a regalarli già nel corso della prossima estate nuove pedine di valore. Una di queste si riconcilia perfettamente al nome di Dusan Vlahovic: calciatore da considerarsi potenziale partente in casa Juve – anche a detta di quanto riferito recentemente da ‘El Nacional‘ – e che potrebbe finire per dire addio, per l’appunto, ai bianconeri già tra qualche mese di tempo.

Da qui, complice il fatto che i ‘Blues’ non hanno benché la minima intenzione di tornare a fare affidamento su Lukaku, gli stessi londinesi potrebbero, a quel punto, finire per lasciarlo all’Inter: club che continua ad interrogarsi, giorno dopo giorno, sul presunto rinnovo del prestito del belga.

Nel caso in cui i nerazzurri dovessero, quindi, impadronirsi da punto e accapo dei diritti sulle prestazioni sportive di ‘Big Rom’, grande protagonista anche ieri contro la Lazio, sarebbe proprio a quel punto che Vlahovic avrebbe il via libera per poter percorrere la tratta Torino-Londra già in estate. Nel frattempo, la valutazione del serbo ammonta, comunque, attorno agli 80 milioni di euro.