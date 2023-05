Dall’operazione al possibile rientro: le ultime su Gosens

Il tedesco ha rimediato una lussazione alla spalla destra in occasione del match di ieri contro la Lazio. Ecco per quale gara punta a rientrare ora

L’Inter è tornata a vincere tra le proprie mura anche in campionato, interrompendo la striscia di risultati negativi in quel del ‘Meazza’, e lo ha fatto regalandosi una prestazione alquanto importante, oltre che 3 punti preziosissimi in chiave qualificazione Champions. La squadra di Simone Inzaghi, partita forte sin dalle prime battute iniziali, si è poi trovata sotto per via di un errore commesso da Acerbi che ha valso il momentaneo 0-1, ribaltato poi anche e soprattutto grazie agli ingressi di Lautaro Martinez e Gosens nella ripresa.

Proprio quest’ultimo, infatti, ha bissato il temporaneo 1-1 del ‘Toro’ tramutando uno splendido assist di Romelu Lukaku in gol, trasformatosi poi – per l’appunto – nel 2-1. E’ stato dopo soli 12′ dal suo ingresso, non a caso, che il forte laterale tedesco è stato in grado di riporre la propria firma nel match, conclusosi – malauguratamente – anzitempo. In occasione di quella rete siglata, infatti, Robin Gosens, una volta terminato il proprio volo in aria, ha poi accusato una brutta botta durante la caduta.

L’ex Atalanta è, infatti, atterrato per terra in maniera del tutto sbilenca, al che – come accertano gli esami – ha, inoltre, riportato una lussazione alla spalla destra. Le sue condizioni hanno subito messo in forte apprensione tutto l’ambiente Inter, con questi ultimi che erano finiti, giustamente, per pensare ad un lungo stop del tedesco. Fortunatamente però, grazie al tempestivo intervento dello staff medico-sanitario nerazzurro, i tempi di recupero del classe ’94 saranno leggermente inferiori rispetto a quelli che avrebbero potuto essere realmente, anche se per lui si prospetta ugualmente uno stop di qualche settimana circa.

Infortunio Gosens: svelati i tempi di recupero e le partite che salterà il tedesco

Come già accennato, grazie allo scrupoloso e necessario intervento attuato da parte dello staff medico dell’Inter nei confronti del tedesco, lo stop di Robin Gosens sarà meno lungo di quanto ci si potesse aspettare inizialmente, chiaramente, per via del fatto che la sua lussazione rimediata alla spalla destra è stata ridotta una volta rientrato negli spogliatoi.

Non è per nulla necessario, a questo punto, che l’ex Atalanta venga sottoposto ad un’operazione chirurgica…Anche se ciò non gli impedirà, ugualmente, di restare fermo per un po’ di tempo. Gosens resterà, infatti, ai box per circa una decina di giorni, saltando così le gare contro Verona e Roma in campionato inclusa, inoltre, la semifinale d’andata dell’euroderby contro il Milan. Una volta giunti a questo punto, dunque, l’obiettivo diventa quello di poterlo riavere a disposizione per l’appuntamento interno del prossimo 13 maggio contro il Sassuolo. Nel frattempo, il tedesco ha così ‘celebrato’ sui social la vittoria della propria squadra – con tanto di infortunio subito – sulla Lazio.

Gosens celebra la vittoria sui social: “Con questi tre punti, il dolore può essere supportato meglio”

Tramite un post pubblicato via Instagram, il laterale di attuale proprietà dell’Inter, Robin Gosens, ha deciso di festeggiare così la vittoria della propria squadra sulla Lazio.

Il tedesco ha, infatti, provato a dimenticare, anche per un solo attimo, il suo infortunio dando piena priorità al risultato ottenuto da parte della formazione in cui milita quest’oggi. Questo il testo delle parole rilasciato direttamente da parte del tedesco: “Fortunatamente, con questa vittoria fondamentale, il dolore può essere supportato molto meglio“.