Inzaghi: “Abbiamo dovuto tapparci le orecchie. Ballottaggi? Ho le mie idee, ma…”

Il tecnico dell’Inter dopo il successo in casa della Roma di Mourinho: “I ragazzi sono da abbracciare uno ad uno per quello che stanno facendo dal primo aprile”

“Questi ragazzi vanno abbracciati uno ad uno”. Inzaghi esalta i suoi calciatori dopo la pesante vittoria in casa della Roma che certifica il grande momento, mentale e fisico, che sta passando la sua Inter al quarto successo consecutivo in campionato. “Ci aspettavamo una gara difficilissima contro una squadra che in casa concede pochissimo. I ragazzi sono da abbracciare uno ad uno per quello che stanno facendo dal primo aprile. Chi gioca, ma anche chi subentra e chi non va in campo. Stanno facendo un grandissimo sforzo per fare tutte le competizioni fino in fondo”.

“Che cosa è cambiato dopo la gara persa col Monza? Ora ho la possibilità di scegliere sia a centrocampo che in attacco, di fare delle rotazioni importantissime che fino a gennaio non ho potuto fare”. Il riferimento è soprattutto a loro due, Lukaku e Brozovic: “Marcelo è stato fuori per quattro mesi come Romelu. Sappiamo quanto sono importanti, adesso stanno tornando a fare quello che sanno fare. Spero continuino così, ho grandissima fiducia”.

Sia il belga che il croato non sono certi di giocare il derby col Milan dal 1′. Soprattutto il primo, in svantaggio rispetto a Edin Dzeko stasera rimasto in panchina per tutta la partita: “Chiaramente il derby di Champions sarà una sfida da 180 minuti, una sfida aperta dove dovremo soffrire tutti insieme. Ballottaggi per mercoledì? Sapete bene che un tecnico può avere le sue idee, ma che a 72 ore dalla gara i giocatori possono fartele cambiare. Sono fortunato ad allenare calciatori con grandissimo cuore che danno il massimo sempre, pur vivendo momenti in cui abbiamo dovuto tapparci le orecchie per non sentire giudizi che, comunque, lavorando nel mondo del calcio ci stanno. Ora giocheremo una semifinale di Champions con grandissimo spirito”, ha concluso Inzaghi.