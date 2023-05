Lukaku: “Stiamo tutti bene. ‘Messaggio’ a Inzaghi? L’Inter è più importante”

By

Il centravanti belga dopo il 2-0 rifilato alla Roma di Mourinho: “Oggi è emersa la nostra maturità”

“Stiamo arrivando a un livello top” ha detto Lukaku a ‘Dazn’ dopo la vittoria con la Roma. Sul 2-0 dell’Olimpico c’è anche il timbro del belga, vicino al top della forma dopo una prima parte di stagione tormentata a causa di guai fisici.

“A livello personale sto bene, ma tutti stiamo bene – ha sottolineato il bomber nerazzurro – Se ho lanciato un messaggio a Inzaghi in vista del derby col Milan? L’Inter è più importante dei singoli calciatori, non devo pensare ad altro che non sia aiutare la squadra. Adesso dobbiamo solo continuare così, oggi è emersa la nostra maturità. Ora bisogna recuperare bene, poi a partire da domani prepareremo la partita col Milan”.