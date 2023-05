Champions League, Milan-Inter: le formazioni UFFICIALI dell’Euroderby

By

Le scelte di Pioli e Inzaghi per la stracittadina di scena fra poco al ‘Meazza’ e valevole per l’andata delle semifinali di Champions

Sono ufficiali le formazioni dell’Euroderby Milan-Inter in programma fra circa un’ora allo stadio ‘Meazza’.

Confermata l’indiscrezione delle ultime ore, Inzaghi sceglie Calhanoglu come regista spedendo in panchina Marcelo Brozovic. Ai lati del turco Barella e Mkhitaryan. Davanti Lautaro (stasera capitano) ed Edin Dzeko. Sponda rossonera, Pioli è costretto a rinunciare a Leao (in tribuna). Bennacer ancora sulla trequarti, Saelemaekers a sinistra e Brahim Diaz a destra. I tre agiranno a supporto di Oliveri Giroud.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All.: Pioli

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)