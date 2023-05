Inzaghi: “Potevamo fare più di due gol. Ora serve un altro grandissimo sforzo”

By

Il tecnico dell’Inter dopo la netta vittoria sul Milan del derby valevole per l’andata delle semifinali di Champions League

“Il primo tempo è stato straordinario” ha detto un Simone Inzaghi entusiasta per la prestazione e la vittoria della sua Inter dell’andata del derby Champions. “Potevamo fare più di due gol, ma è stata una grande partita – ha aggiunto il tecnico nerazzurro al microfono di ‘Prime’ – Siamo in vantaggio e ora ci sarà un’altra gara davanti al nostro pubblico. Sappiamo che dovremo fare ancora un grandissimo sforzo per un sogno“.

“I ragazzi sono stati molto lucidi – ha sottolineato Inzaghi – Hanno messo la testa e coperto ogni zona del campo. Pure chi è subentrato ha dato il suo contributo. Siamo tutti felici, però ci manca ancora un pezzo”.

“Come gestirò questa settimana? Fra 72 ore c’è un altro match importantissimo contro il Sassuolo – ha risposto l’allenatore nerazzurro – Dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali. In questi tre giorni bisogna prepararci nel migliore dei modi”.