L’obiettivo dell’Inter si dichiara innamorato della Juve: cambiano i piani di Marotta

Come metterla se un obiettivo più o meno dichiarato del mercato se ne esce affermando di essere innamorato della Juve? L’Inter ha un nuovo problema

Il giovane Marco Carnesecchi è un nome che piace all’Inter nel caso di addio di André Onana. I nerazzurri non vorrebbero cedere il camerunense, ma di fronte a un’offerta superiore ai 40 milioni, e se il portiere dovesse lasciarsi lusingare da qualche top club, potrebbero anche cambiare idea.

Quindi i dirigenti interisti sanno di dover tenere gli occhi aperti. Di certo si sono già informati su Vicario e hanno fatto capire di seguire Carnesecchi (in prestito alla Cremonese dall’Atalanta). Il giovane nato a Rimini potrebbe interessare anche come secondo portiere, e cioè come erede di Handanovic, che si svincolerà a fine stagione.

Ma il grande problema è che l’obiettivo interista ha dichiatamente espresso di sognare un futuro alla Juve, squadra di cui è stato sempre tifoso. “Non smetto mai di sognare, perché farlo è gratis. Non so cosa mi riserverà il futuro ma se dovessi parlare di Juventus… È la squadra che tifo sin da quando ero bambino“, ecco cosa ha detto il portiere della Cremonese ai microfoni di Sky Sport.

L’obiettivo per il post-Onana spera di finire alla Juve: l’Inter cambia strategia

Nel calcio contemporaneo l’amore e il tifo contano poco, si sa. Quindi non è tanto la dichiarazione in sé a destare dubbi. Più che altro sembra che nelle parole del ragazzo possa nascondersi un indizio importante. Forse la Juventus si è già mossa per il suo trasferimento. Carnesecchi sa che dipende tutto o quasi dalla Dea: “Io sono un giocatore dell’Atalanta per cui dovrei parlarne con loro, mi troveranno a completa disposizione”.

Al rientro a Bergamo dal prestito alla Cremonese, il ragazzo finirà sul mercato: Gasperini ha già parecchi portieri in rosa. Lo stesso vale per Allegri. Ma c’è da considerare la possibilità di una rifondazione tecnica in casa bianconera: la nuova dirigenza potrebbe scegliere di ripartire da ragazzi giovani e promettenti (e meno costosi) per rilanciare il progetto.

Intanto l’Inter continuerà a monitorare con attenzione la situazione, pronta a inserirsi. Per il ruolo di secondo portiere, l’idea più forte al momento è quella di prendere un parametro zero. Piace Karius, del Newcastle, che si svincolerà a giugno e vuole trasferirsi in Italia dove ha già messo su famiglia. In alternativa si potrebbe puntare sul giovane Stankovic.

I portieri nerazzurri della prossima stagione

Potenzialmente l’Inter potrebbe cambiare tutti e tre i portieri l’anno prossimo. André Onana continua a essere corteggiato dal Chelsea e dal Barcellona. Samir Handanovic è stato già virtualmente congedato dalla Curva Nord con un messaggio di ringraziamento (molto probabilmente non sarà più a Milano la prossima stagione, a meno che la società non gli consegni un ruolo fuori dal campo). E poi c’è Alex Cordaz. Pure lui in scadenza.

Proprio Cordaz, quarant’anni compiuti a inizio 2023, potrebbe essere il più sicuro di conservare il posto. Si dice che sia importantissimo in spogliatoio. Inoltre farebbe comodo con le liste UEFA, in quanto cresciuto nelle giovanili dell’Inter. È di certo un giocatore di esperienza e attaccato alla maglia. Inoltre rinnoverebbe al minimo sindacale.

A fine stagione, dunque, salvo sorprese, l’estremo difensore treviggiano firmerà per un’altra stagione per l’Inter. E tutti ne sembrano entusiasti: i compagni, la dirigenza e i tifosi. E di certo ne sarà felice anche Alex.