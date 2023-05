Euroderby, fronte Milan: c’è Leao in gruppo. Le novità su Krunic, Florenzi e Messias

Il portoghese ha svolto la seduta d’allenamento integrale nella giornata di oggi. Le ultime in vista dell’Euroderby di domani sera sulla formazione rossonera

C’era apprensione in casa Milan per quanto ne concerne a proposito delle condizioni di Rafael Leao e qualche altro componente della formazione di Stefano Pioli, con quest’ultimo che, proprio in occasione del match di andata, ha dovuto rinunciare ad uno dei suoi calciatori più decisivi, se non il più incisivo, quale Rafael Leao.

A distanza di una decina di giorni da quel 6 maggio scorso però – col portoghese che fu costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’11esimo minuto durante Milan-Lazio, saltando così gli ultimi impegni contro Inter e Spezia, rispettivamente di Champions League e Serie A – i rossoneri potranno finalmente, per loro fortuna, tornare a fare affidamento su Rafael Leao. Svelate, ora, tutte le novità di giornata che emergono fuori, quest’oggi, dall’allenamento odierno svolto dal ‘Diavolo’ al centro sportivo Milanello.

Vigilia dell’Euroderby di ritorno: il Milan riaccoglie Leao in gruppo ma anche Krunic e Florenzi, tutte le novità

Reo di aver svolto nella giornata di ieri buona parte della seduta tecnico-tattica d’allenamento, eccezion fatta per la partitella finale, Rafael Leao è tornato a mettere piede in campo anche quest’oggi.

Nel pomeriggio odierno, infatti, il portoghese si è unito assieme al resto dei suoi compagni di squadra svolgendo l’intera seduta d’allenamento. Leao ha, non a caso, preso parte alla rifinitura odierna assieme all’intero gruppo squadra effettuando in scioltezza, da quel che si è potuto percepire, tutta una serie di allunghi e tiri in porta ed è proprio per questo che, già nella giornata di domani, dovrebbe tornare a figurare nell’undici titolare di Stefano Pioli che scenderà in campo durante Inter-Milan, match valido per la semifinale di ritorno di Champions League.

Il tecnico parmigiano, durante la conferenza stampa rilasciata quest’oggi, aveva annunciato che nel caso in cui il portoghese avesse svolto l’allenamento odierno senz’alcun tipo di problema – e così è stato – sarebbe partito dal 1′ nell’Euroderby di domani sera (motivo per cui non dovrebbe esserci alcun clamoroso colpo di scena dell’ultim’ora). Anche Krunic e Florenzi si sono uniti, per il resto, assieme ai loro compagni di squadra svolgendo la sessione d’allenamento integrale.

Tutti e tre i calciatori restano, dunque, da considerarsi recuperati appieno in casa Milan, con Messias che si è, invece, distaccato ad un certo punto dal resto del gruppo per poter svolgere la restante parte del proprio allenamento personalizzato.