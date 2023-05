Lautaro: “La finale è un sogno. In Champions l’Inter c’è”

I nerazzurri di Inzaghi volano a Istanbul, parla l’argentino che ha deciso l’Euroderby di ritorno: “Gioia incredibile, ringrazio la mia famiglia”

“Giocare la finale di Champions è un sogno” ha detto un commosso Lautaro dopo la vittoria dell’Euroderby col Milan e la conquista di Istanbul. “È una gioia incredibile, sono felicissimo – ha aggiunto a ‘Infinity’ l’attaccante nerazzurro – Ringrazio la mia famiglia, questo sport è la cosa più bella del mondo”.

“Rivincita dello Scudetto perso? Il campionato dell’anno scorso è il passato – ha risposto il numero 10, autore stasera del gol vittoria – Abbiamo calciatori con tante qualità e in Champions abbiamo dimostrato che l’Inter c’è e che ci sono molti calciatori che possono fare cose importanti con questa maglia”.

Dopo il Mondiale con la sua Argentina, Lautaro potrebbe vincere la Champions da simbolo di questa Inter: “È un sogno, ma ora non voglio neanche pensarci. In campo do tutto e do tutto per la mia famiglia e per il bambino che arriva”.