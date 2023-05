Nuovo portiere ‘da record’: scambio con Onana

L’Inter continua a monitorare attentamente la situazione del camerunense. Occhio a questo presunto tentativo tramite contropartite, ecco cosa filtra però

Più trascorrono i mesi e più aumentano, costantemente, le pretendenti per Andre Onana: estremo difensore camerunense che nel corso di quest’annata ha certamente sorpreso tutti in positivo per via delle sue grandissime qualità messe al servizio dell’Inter.

Grazie agli 8 clean-sheet totalizzati in appena 12 partite di Champions, record assoluto per un qualsiasi portiere dell’Inter in tutta la storia del club, l’estremo difensore nerazzurro – oltre ad essere risultato il miglior numero uno tra i pali dal punto di vista statistico della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ – è inoltre riuscito nell’intento di compiere, nell’intero arco della competizione, il maggior numero di parate.

E’ stato proprio questo, infatti, a far sì che numerosissime squadre europee arrivassero a porre il nome del camerunense sotto i propri radar: portiere che, ricordiamo, l’Inter ha rilevato a titolo prettamente gratuito nella passata finestra di calciomercato estiva.

Come vi accennavamo, però, mai come prima d’ora era accaduto di vedere una concorrenza del tutto spietata per Onana. Eccezion fatta per il Manchester United, ipotesi della quale si è parlato in questi ultimi mesi seppur timidamente, l’interesse più concreto di tutti – ad oggi – resta quello manifestato da parte del Chelsea.

Sono, infatti, i ‘Blues’ quelli intenzionati ad ingaggiare l’ex Ajax nel corso della prossima stagione e, tra le tante ipotesi, risulta esserci anche quella di un presunto scambio che potrebbero essere gli stessi londinesi a riporre sul tavolo della ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’ipotesi di scambio Kepa-Onana: ecco cosa fanno sapere i nerazzurri

Alcuni rumors spagnoli evidenziano la possibilità di un eventuale ed ipotetico affare tramite scambio tra Chelsea e Inter che, di fatto, vedrebbe coinvolti i due portieri Kepa Arrizabalaga e Andre Onana, con quest’ultimo che continua a piacere moltissimo ai ‘Blues’.

Potrebbero essere, infatti, gli stessi londinesi – riferiscono direttamente dalla Spagna – a proporre all’Inter una bozza di scambio riguardante Kepa e Onana.

Pur essendosi impadronito nuovamente delle vesti di portiere titolare del Chelsea in queste ultime uscite, eccezion fatta per lo scorso turno di campionato disputatosi contro il Nottingham Forest dove ad essere sceso in campo dal 1′ è stato Mendy, l’estremo difensore spagnolo continua a non convincere appieno l’intera dirigenza inglese ed è proprio per questo motivo che il presidente Boehly e i suoi continuano a non mollare Onana.

A partire dalla prossima stagione, infatti, i ‘Blues’ vorrebbero vedere il forte estremo difensore camerunense a difesa della propria porta ed è a tal proposito, dunque, che potrebbero essere proprio loro a tendere un’avance nei confronti dell’Inter proponendo il loro attuale tesserato Kepa, portiere che nel 2018 è stato acquistato dal Chelsea per la modica cifra di 80 milioni di euro risultato, a quel punto, l’estremo difensore più costoso dell’intera storia calcistica.

Urge più di una semplice precisazione però. Nonostante tutto quello che stanno riferendo alcune fonti spagnole, questo è – non a caso – uno scenario di mercato del tutto improbabile e che, ad essere sinceri, non potrà mai e poi mai concludersi in questa maniera.

Kepa beneficia, infatti, di un ingaggio che ruota attorno agli 8 milioni di euro a stagione e, a prescindere da questo, l’Inter arriverebbe a privarsi di Onana – con un profondo dispiacere dentro di sé – solo ed esclusivamente per un’offerta interamente in cash, peraltro non inferiore ai 40 milioni. Questo il motivo per cui questa presunta operazione di mercato resta del tutto infattibile.