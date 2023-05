Inzaghi lo sa, salta la finale: l’obiettivo è uno solo

Il tecnico piacentino e tutta l’Inter dovranno fare a meno di una loro pedina fondamentale per questo rush finale. Già fissata la data del suo possibile rientro

Una volta messisi alle spalle il complicatissimo periodo vissuto in campionato a cavallo tra marzo e aprile, l’Inter di Simone Inzaghi è finalmente riuscita, poi, a tornare sulla retta via e lo ha fatto non soltanto concedendosi 5 vittorie consecutive in campionato, ma anche regalandosi una finale da sogno in Champions League.

A prescindere da tutti quei successi accumulati in Serie A contro: Empoli, Lazio, Verona, Roma e Sassuolo, i nerazzurri sono stati – nel mentre – anche in grado di imporsi in Europa sui loro acerrimi rivali di sempre, vale a dire il Milan. Grazie allo 0-2 maturato all’andata e all’1-0 del ritorno, sempre in loro favore, la squadra di Simone Inzaghi è, infatti, stata in grado di mettere al tappeto quella di Pioli e di raggiungere poi la finale.

Un traguardo che se è diventato possibile lo si deve, sicuramente, anche ad Henrikh Mkhitaryan: calciatore che nel primo confronto dell’Euroderby ha bissato il successo della propria squadra portando il match sul definitivo 2-0 grazie ad un’ottima incursione favorita da uno splendido assist di Federico Dimarco. Per il resto, però, l’armeno ha poi rimediato un complicato infortunio nella gara di ritorno che lo terrà fermo ai box per un po’ di tempo.

L’ex Roma – a causa della distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra, questo l’esito degli esami effettuati dal calciatore nella giornata di ieri – resterà, infatti, fuori dal campo per circa qualche settimana di tempo saltando così anche la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina che si disputerà allo stadio ‘Olimpico’ di Roma nel prossimo mercoledì. Ecco per quando si punterà a riaverlo a disposizione però.

Mkhitaryan salta la finale di Coppa Italia con la Fiorentina: l’obiettivo è quello di rivederlo in campo a Istanbul

Reo di essersi infortunato al minuto 44 nell’Euroderby di ritorno contro il Milan, Henrikh Mkhitaryan è stato da quel momento in poi costretto a chiedere il cambio lasciando il terreno di gioco anzitempo.

Al suo posto è, infatti, entrato immediatamente Marcelo Brozovic, colui che si prenderà la briga di sostituirlo nei prossimi impegni. L’armeno salterà, non a caso, oltre alla finale di Coppa Italia, anche i prossimi appuntamenti di campionato contro: Napoli, match che si disputerà questa domenica alle ore 18 allo stadio ‘Maradona’, Atalanta e molto probabilmente anche quello col Torino.

Nella migliore delle ipotesi, il classe ’89 proverà a tornare, quantomeno, a disposizione per la sfida dell’ultima giornata contro i ‘granata’ anche se, l’obiettivo ormai dichiarato, resta quello di tornare a figurare nell’undici titolare di Inzaghi in occasione della finalissima di Champions League contro il Manchester City che si disputerà all’Atatürk Olympic Stadium’ di Istanbul nel prossimo 10 giugno 2023.

Mkhitaryan lavorerà, infatti, a parte per le prossime due settimane per poi, magari, tornare a disposizione proprio per la gara più importante della stagione. Nonostante le attuali premesse, in casa Inter filtra particolare ottimismo sul fatto che l’ex Roma possa tornare a riprendersi una maglia da titolare in vista del match che tra tre settimane esatte si disputerà contro la formazione di Pep Guardiola, a caccia della sua terza Champions da allenatore dopo che ne ha vinta anche una da calciatore assieme al Barcellona.