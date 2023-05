Lukaku e Brozovic: gli uomini su cui puntare per blindare il 4° posto e alzare la Coppa Italia

C’è un posto fra le prime quarte in campionato da blindare e soprattutto c’è la Coppa Italia da provare a vincere: Inzaghi potrebbe affidarsi a Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic per lo sprint finale

Dopo aver conquistato la finale di Champions League, i nerazzurri non hanno il tempo di gioire: devono concentrarsi già sul campionato e, in in particolare, alla difficile sfida contro il Napoli dell’ex Spalletti.

L’Inter di Simone Inzaghi deve assolutamente confermarsi per assicurarsi la fondamentale qualificazione alla prossima Champions e poi mercoledì c’è la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Inzaghi, contro i partenopei, potrebbe optare ancora per un massiccio turnover. Ma due dei calciatori che finora hanno giocato come alternative potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagonisti, e non solo in campionato e Coppa Italia: si tratta di Lukaku e Brozovic.

Entrambi ci saranno di sicuro al Maradona, e molto probabilmente saranno protagonisti anche della finale di Coppa Italia. A centrocampo Inzaghi ha il problema dell’assenza di Mkhitaryan, che sostituirà con Calhanoglu nei momenti più critici e con Gagliardini quando sarà il caso di far riposare i titolari.

Lukaku e Brozovic si riprendono l’Inter: finale di stagione da protagonisti

Marcelo Brozovic, quindi, tornerà a occupare stabilmente la regia (con maggiore spazio come naturale sostituto per Asllani?); e Romelu Lukaku preme per relegare Dzeko in panchina, riformando la Lula non solo per spezzoni di gara. Ma contro il Napoli la sensazione è che il belga sarà di nuovo schierato in coppia con Correa.

La presenza più importante, e discussa, della sfida contro la Fiorentina, potrebbe essere quella di Samir Handanovic. Il portiere sloveno mira a entrare nella top 10 dei giocatori con più presenza all’Inter (vuole raggiungere il record di Cordoba). In più, sembra che Inzaghi gli abbia concesso la titolarità fissa in Coppa Italia: l’ultimo trofeo che il portiere potrebbe alzare da protagonista in nerazzurro.

Contro il Napoli, Inzaghi dovrebbe far entrare nell’undici titolare de Vrij, Brozovic, Gosens e Correa. I dubbi riguardano il Tucu e poi il possibile utilizzo di Darmian come braccetto destro (l’alternativa è D’Ambrosio).

Per i partenopei Spalletti ha recuperato anche Osimhen, quindi ci si aspetta che i primi in classifica schierino gli uomini migliori, anche per vendicarsi dell’1-0 subito al Meazza all’andata. Quindi ci si aspetta Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera nei quattro dietro, il centrocampo composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski, poi Politano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.

In attesa della finale di Coppa Italia: il piano di Inzaghi

L’Inter ha due finali in programma. Il pensiero è fisso alla Champions, ma i nerazzurri dovranno anche giocare la finale di Coppa Italia mercoledì a Roma contro la Fiorentina. Proprio in occasione di questo evento, il presidente Zhang ha deciso di premiare i dipendenti del club nerazzurro per l’ottimo lavoro svolto in questa stagione.

Pare infatti che tutti i dipendenti del club siano stati invitati per la finale di Coppa Italia all’Olimpico. Successe lo stesso lo scorso anno, quando i nerazzurri sconfissero per 4-2 la Juve, grazie a super Perisic. Allora portò benissimo! Scaramanzia a parte, per Zhang è un modo per premiare il lavoro opera dietro le quinte.

Contro la Fiorentina, quest’anno l’Inter non è andata benissimo. Un mese fa la Viola è tornata a vincere contro i nerazzurri dopo undici partite, mentre si è bloccata in uno dei momenti più bui della stagione. Il copione della finale dovrà essere diverso, e Inzaghi lo sa: punterà sugli uomini che hanno battuto il Milan in Champions. Con Brozovic in regia e l’unico dubbio riguardante il partner di attacco di Lautaro: crescono le quotazioni di Lukaku.