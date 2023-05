“Non era mai successo”: da Napoli-Inter all’annuncio di Zhang, parla Inzaghi

Le parole del tecnico nerazzurro prima della sfida del ‘Maradona’ che può essere decisiva in chiave qualificazione alla Champions del prossimo anno

“Conosciamo le potenzialità del Napoli, servirà una prestazione importante”. Così Inzaghi a ‘Dazn’ poco prima del fischio d’inizio del match al ‘Maradona’.

“Cercheremo di fare una partita di qualità e quantità – ha aggiunto il tecnico dell’Inter che fa turnover affidandosi in attacco all’ormai tandem di campionato Lukaku-Correa – Bene la gestione degli attaccanti? Al di là di questo, tutti quanti ci danno una mano. Oggi è la quindicesima partita in 50 giorni, non era mai successo. Ho bisogno di tutta la rosa e sono contento di aver fatto un percorso del genere. Ho avuto bisogno di tutti”.

Dopo la conquista della finale di Champions, Zhang ha annunciato che Inzaghi guiderà l’Inter anche l’anno prossimo.

“Io sono stato sempre tranquillo – ha sottolineato il mister nerazzurro – so in che società lavoro. Abbiamo sempre cercato di trovare le soluzioni nel migliore dei modi quando abbiamo perso dei punti, in Champions abbiamo fatto un percorso straordinario. Adesso sappiamo che per la prossima Champions ci manca qualche punto“.