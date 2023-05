Consulto medico per Skriniar: Inzaghi aveva ragione

Lo slovacco può tornare a mettere piede in campo con l’Inter in questo finale di stagione. Si tratterà dell’ultima volta assieme ai nerazzurri per lui. C’è la data

In casa Inter continua a tenere banco la situazione Skriniar: difensore che, pur avendo firmato un pre-contratto assieme al Psg, aveva già terminato anzitempo la sua avventura assieme ai nerazzurri. Questo per via del suo infortunio accusato negli scorsi mesi.

A seguito della gara di ritorno giocatasi contro il Porto in Champions League, dove lo slovacco era subentrato negli ultimi 10′, lo stesso classe ’95 ha poi accusato una nuova ricaduta da quell’infortunio rimediato precedentemente.

La lombalgia accusata inizialmente dall’ex Sampdoria si è, infatti, tramutata in lombosciatalgia con lo stesso Skriniar che, dopo aver riscontrato nuovi danni al disco intervertebrale, è stato poi costretto a dover sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Come ormai risaputo, si è subito pensato che l’attuale numero 37 nerazzurro – prossimo a dover indossare la casacca del Psg da luglio in poi – non potesse più mettere piede in campo assieme all‘Inter. A quanto pare non sarà così però.

Proprio nella giornata di ieri, Milan Skriniar ha effettuato un consulto medico assieme al resto dello staff medico-sanitario nerazzurro: quest’ultimo reo di aver rilanciato un’importante notizia che, negli scorsi giorni, aveva già anticipato Simone Inzaghi in primis.

Nuovo consulto medico per Skriniar: lo slovacco può tornare a mettere piede in campo col Torino

Come già accennato negli scorsi giorni, l’obiettivo dell’Inter resta quello di riuscire a riavere a disposizione l’intera rosa in vista della finale di Champions League del prossimo 10 giugno contro il Manchester City. Non solo Mkhitaryan e Correa, uscito malamente dalla finale di Coppa Italia con la Fiorentina, ma anche Skriniar quindi.

Inzaghi spera, infatti, di poter tornare a fare affidamento su entrambi: con l’armeno che, a differenza dello slovacco, si trova ai box per via di quella distrazione muscolare rimediata al retto anteriore della coscia sinistra nel bel mezzo dell’Euroderby di ritorno dello scorso 16 maggio contro il Milan.

Nel frattempo, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena negli scorsi mesi, Milan Skriniar ha poi iniziato la fase di recupero sul campo negli scorsi giorni in quel di Appiano.

E’ stato, però, proprio nella giornata di ieri che, al termine di un consulto effettuato assieme al resto dello staff medico nerazzurro, che il classe ’95 è venuto, a tutti gli effetti, a conoscenza del fatto che potrà tornare a rimettere piede in campo assieme all’Inter per questo finale di stagione.

Le prime rassicurazioni a riguardo erano arrivate, anzitempo, già dallo stesso Simone Inzaghi, quest’ultimo reo di aver annunciato un suo possibile reintegro in gruppo nel bel mezzo della conferenza rilasciata alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Fiorentina.

Lo slovacco si trovava, infatti, già in panchina assieme al resto della squadra nel bel mezzo della gara giocatasi nello scorso mercoledì sera ed è per questo che ora, oltre a dover figurare tra i convocati di queste ultime due uscite di campionato, può addirittura rientrare in campo in vista dell’ultimo turno di Serie A, in programma contro il Torino.

L’intento del tecnico piacentino è, dunque, quello di riaverlo in una più che discreta condizione fisica per l’ultimissimo impegno stagionale, vale a dire quello della finale di Champions contro il City.

Nel frattempo, ad aver, invece, parlato a proposito della situazione Inzaghi: è stato un ex calciatore dell’Inter che in passato è addirittura riuscito nell’intento di proclamarsi Campione del Mondo nel 1982 assieme alla Nazionale Italiana. Stiamo parlando di Fulvio Collovati.

Collovati a Tv Play: “Fino a sei partite fa si parlava di esonero Inzaghi. Io dico che merita la riconferma”

L’ex difensore di Milan e Inter, in vesti nerazzurre dal 1982 al 1986, è intervenuto in diretta a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play per poter esprimere il proprio parere sulla situazione Inzaghi, sin qui criticato più e più volte nel corso di questa stagione.

“Fino a sei partite fa, dopo quel ko con il Monza, si parlava dell’esonero di Inzaghi eppure dopo quella gara è cambiato completamente tutto. Nella testa dei calciatori è scattato qualcosa. Un allenatore che ha raggiunto due finali come Inzaghi e che ha saputo ricompattare la squadra in un momento critico come quello penso che meriti eccome la riconferma“ – ha esordito.

“Tutti dicono che i nerazzurri partono sfavoriti contro il City, ma non va mai dimenticato che in una partita secca può succedere di tutto. Tutto si baserà sugli episodi e sulle emozioni. Non sempre chi parte da sfavorito esce poi sconfitto”.