Lui al posto di Inzaghi, contratto biennale: “A cena nella villa di Marotta”

Ecco qui un retroscena abbastanza particolare su Inzaghi e su un suo possibile sostituto: si parla di una cena segreta organizzata da Beppe Marotta

Nessuna panchina in Serie A è, al momento, salda come quella di Simone Inzaghi. L’uomo un tempo più a rischio è oggi l’unico sicuro del suo posto. Il Napoli perderà Spalletti (il divorzio è ormai ufficiale), la Juve non ha ancora deciso se tenersi Allegri, il Milan è un po’ deluso dal rendimento di Pioli e Mourinho potrebbe da un giorno all’altro dimettersi dalla Roma…

Ma c’è stato un lungo e tormentato momento in cui all’Inter si è ragionato sul serio sul nome del sostituto di Simone Inzaghi, e non è un mistero. Sono venuti fuori tanti candidati: da Motta a De Zerbi, da Conte a Conceição… Qualcuno (anche noi di interlive) si è permesso persino di tirare in ballo l’innominabile. E cioè Massimiliano Allegri. E ora Sandro Sabatini ha voluto confermare quella suggestione parlando di una cena segreta organizzata da Marotta.

In realtà il contatto instaurato da Beppe Marotta non si sarebbe consumato due mesi fa, e cioè nei giorni di crisi più nera per Inzaghi e l’Inter, ma prima ancora dell’arrivo a Milano dell’allenatore piacentino.

A cena a casa di Marotta: Sabatini svela un piano segreto dell’Inter

Nel corso di Pressing, storico programma di Italia 1, il giornalista Sandro Sabatini ha svelato un retroscena su Massimiliano Allegri che farà di certo discutere. “Posso dare una testimonianza diretta, ormai dopo due anni lo posso dire tranquillamente, perchè tanto non c’è niente di male a raccontarlo“, ha esordito Sabatini. “Mi trovai una mattina a prendere un caffè con Allegri. Lo vedo arrivare tutto agitato“.

Sabatini ha raccontato di un Allegri nervoso, che gli avrebbe confessato di non aver dormito per tutta la notte. “E mi raccontò che la sera prima era stato a cena nella villa di Marotta, quella verso Cantù o Varese. In pratica era stato a cena con l’Inter, che gli aveva fatto un’offerta di due anni di contratto, ma a lui non piaceva, gli piaceva di più di tornare alla Juventus. E poi mentre eravamo lì, suona il telefonino…”

E chi era? Secondo il giornalista, Allegri aveva ricevuti in diretta una chiamata dal Real Madrid, per formalizzare l’ingaggio. Sempre secondo la novella sabatiniana Allegri avrebbe risposto di no. Poi sarebbe giunta un’altra telefonata dall’Inter…

“Però lui voleva tornare a tutti i costi alla Juventus e firmò in bianco. Quando io sentii che lo chiamava il Real Madrid e che lui rifiutava, gli feci gli occhi sgranati. Poi sentii che lo richiamava l’Inter, e che il presidente Zhang voleva parlargli per offrirgli qualcosa in più. Allora gli chiesi se era sicuro di quello che stava facendo…“. Poi il giornalista ha terminato il suo racconto ripercorrendo tutti gli errori della Juve: “Ha preso giocatori che non erano più buoni.. poi va in affanno, in ansia, e compra un centravanti da 80 milioni che forse non li vale… e arriva alla fine dell’anno senza riuscire a far goal“.

Chissà quanto c’è di vero nella favoletta raccontata da Sabatini… Di certo Marotta è semore stato un estimatore di Allegri ed è pure possibile che lo abbia contatcontattatol’addio di Conte. Ma per fortuna il caro Max ha rifiutato, e ora l’Inter si gode il suo inzaghi e la finale in Champions League.