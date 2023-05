25 titoli in carriera: nuovo grande colpo a zero

L’Inter lo vuole a tutti i costi. Anche l’entourage del calciatore non è da meno. Ci sono tutti i presupposti per far sì che l’affare vada in porto. Tutte le novità

Con un occhio e mezzo indirizzato alla finale di Champions del prossimo 10 giugno, in casa Inter è, però, tempo di guardare anche al futuro e di incominciare a pensare alla stagione che verrà. Tante, tantissime le modifiche che ben presto verranno apportate alla squadra di Simone Inzaghi, a cominciare dalla difesa.

I nerazzurri restano, infatti, ancora a caccia dell’erede di Skriniar. Spesso e volentieri, a maggior ragione in questi ultimissimi giorni, si è parlato moltissimo di Benjamin Pavard: difensore che è da considerarsi in uscita dal Bayern Monaco e che, peraltro, ha un contratto con data di validità sino a giugno 2024 assieme ai bavaresi.

Diverse le pretendenti che, ben presto, potrebbero anche finire per gettarsi immediatamente sul francese. Proprio per tale motivo, quindi, i nerazzurri hanno deciso di correre ai ripari e di cautelarsi.

A tal proposito, infatti, l’Inter è dunque alla ricerca di un nuovo rinforzo di spessore per la difesa. E’ vero: negli scorsi mesi è sorta fuori anche l’alternativa Becao, nome che è però da considerarsi una sorta di piano B.

Così come il brasiliano, c’è anche un altro profilo che è, verosimilmente, da considerarsi sì un nuovo e potenziale rinforzo per la retroguardia nerazzurra ma che non può e non dev’essere, assolutamente, visto come il dopo Skriniar.

L’identikit corrisponde perfettamente a quello di Nacho Fernandez: difensore che ha vinto moltissimo nella sua carriera – nel suo palmares vi sono: 1 titolo di Campione d’Europa U17, 1 titolo di Campione d’Europa U21, 4 Supercoppe Spagnole, 2 Coppe Spagnole, 4 Supercoppe Uefa, 3 titoli di Campione di Spagna, 5 titoli di Campione del Mondo ed infine 5 titoli di Campione d’Europa, il tutto diviso tra Real e Spagna – e che è destinato a lasciare i ‘Blancos’ a zero in estate. Ecco tutte le novità a riguardo.

Calciomercato Inter, i nerazzurri vogliono Nacho: nel frattempo l’entourage spinge. Si attendono nuovi sviluppi

In queste ultime ore, si è manifestato un vivo e concreto interessa da parte dell’Inter nei confronti di Nacho Fernandez, calciatore che è in uscita dal Real Madrid e che garba particolarmente ai nerazzurri.

Complice il suo contratto in scadenza, infatti, lo spagnolo darà il proprio addio a zero dai ‘Blancos’ a partire dal prossimo 30 giugno. D’altra parte, i nerazzurri non sono i soli che appaiono intenzionati a voler, ora come ora, provare a portare a termine questa trattativa.

