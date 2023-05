Il gruppo si prepara alla finale: anche la pecorella smarrita aggregata alla Pinetina

Tutti insieme appassionatamente. Dopo le vittorie, le feste in gruppo e il riposo, il gruppo nerazzurro torna a concentrarsi alla Pinetina, con un’interessante novità: c’è il ritorno della pecorella smarrita

Gli unici ancora in forse sono Mhkytarian, Il Tucu Correa e Danilo D’Ambrosio, il primo e il secondo sono infortunati e il terzo è acciaccato. Ma per quanto riguarda il difensore campano Simone Inzaghi nutre ancora speranza di poterlo utilizzare già a Torino. Tutto il gruppo nerazzurro, intanto, dopo tre giorni di pausa, è tornato ad allenarsi alla Pinetina.

E si rivede anche Milan Skriniar: probabilmente lo slovacco lavorerà con i compagni dopo mesi di assenza per provare a rendersi utile in queste ultime ore della sua carriera in nerazzurro.

Con la qualificazione in Champions in tasca, Inzaghi ha permesso ai suoi ragazzi di rilassarsi per qualche giorno. Lautaro ne ha approfittato per godersi un paio di giorni di luna di miele, dopo essere convolato a nozze con la bella Augustina Gandolfo, a Villa d’Este. Molti compagni di squadra erano presenti come invitati, e fra questi ha fatto notizia più di tutti Lukaku, per via della sua accompagnatrice.

Il belga è infatti uscito per la prima volta in pubblico con l’attuale fiamma: la cantante Megan Jovon Ruth Pete, bella texana arcinota sui social e conosciuta e apprezzata in ambito hip hop come Megan Thee Stallion. Ma anche Big Rom, in questo momento, non può lasciarsi distrarre dall’amore. Sa di dover affrontare con i compagni l’ultimo impegno in campionato con il Torino prima di concentrarsi in vista della partita delle partite: la finale di Champions del 10 giugno contro il Manchester City.

Sì, in gruppo alla Pinetina potrebbe lavorare anche Skriniar, magari per poi poter provare a giocare una frazione di gara nell’ultima di campionato. Lo slovacco non gioca una partita dal 14 marco. L’ultima partita ufficiale è stata infatti quella di Oporto, quando Skriniar è sceso in campo per una decina di minuti nel ritorno degli ottavi di Champions. Mentre in campionato l’ultima comparsa risale addirittura al 13 febbraio contro la Sampdoria.

Inzaghi non forzerà la situazione. Ma proverà invece a recuperare D’Ambrosio, uscito acciaccato dal match con il Sassuolo: l’ex Torino potrebbe essere utile per far riposare Darmian. In generale il tecnico sembra orientato verso l’impiego di un ampio turn-over, magari dando spazio anche a qualche primavere. In questo senso, il ritorno in campo della pecorella slovacca smarrita potrebbe anche avere una logica.

Quasi certamente il mister nerazzurro farà scendere in campo dal primo minuto Stefan de Vrij al centro della difesa. Sugli esterni potrebbe dar spazio a Raoul Bellanova e Robin Gosens. Ed è possibile che Kristjan Asllani torni a giocare in cabina di regia al posto di Brozovic. E davanti? Una delle due punte sarà un titolare (o Edin Dzeko o Romelu Lukaku), l’altra un giovane della Primavera.

Nacho per il dopo Skriniar

Arrivano intanto un po’ di conferme sull’interesse dell’Inter per Nacho Fernandez, il difensore spagnolo in scadenza di contratto con il Real Madrid. Ve ne abbiamo parlato tante volte, e ora anche i principali quotidiani sportivi affermano che la trattativa è possibile.

Marotta vorrebbe trovare al più presto un’intesa, anche se Nacho non corrisponde ai nuovi ideali di mercato dell’Inter. Si era detto che il club avrebbe investito su giovani e su giocatori dal basso ingaggio. E invece per il dopo Skriniar, l’ad nerazzurro vorrebbe prendere un jolly difensivo esperto (Nacho ha trentatré anni e con cinque Champions League vinte), bravo come centrale e anche come esterno, che a Madrid prende più di 4 milioni a stagione.

C’è stato un contatto tra le parti, portato avanti da Ausilio. Ma in Spagna scrivono che il difensore potrebbe anche scegliere di non muoversi da dov’è per rinnovare con i Blancos o per andare a giocare con il Villarreal.