Nuovo bomber dal Sudamerica: emissari Inter in missione

Nerazzurri a caccia di un nuovo rinforzo offensivo. Piace fortemente il nome di un attaccante che già nel medio-breve periodo aveva attirato le attenzioni di Marotta

Nonostante la finalissima di Champions League sia ormai alle porte, con calcio d’inizio fissato alle ore 21 nel prossimo sabato 10 giugno in quel dell’Atatürk Olympic Stadium’ di Istanbul contro il Manchester City, in casa Inter è tempo di pensare al futuro e di guardare anche in vista della prossima stagione.

Tante, tantissime le esigenze a cui Marotta e Ausilio devono incominciare a far fronte già nell’arco delle prossime settimane. Ad esempio, dalle parti di Appiano, continua a girare a piede libero la situazione riguardante il parco attaccanti dell’Inter.

Con questo che intendiamo dire? Se non altro il fatto che, i nerazzurri, continuano a restare alle prese con una situazione tutt’altro che semplice dal punto di vista del proprio reparto offensivo.

Oltre al solo Lautaro infatti – l’unico ad essere momentaneamente certo della permanenza, salvo l’arrivo di qualche offerta irrinunciabile – continua a preoccupare la situazione Lukaku: centravanti per cui l’Inter proverà a strappare nei prossimi mesi un nuovo sì da parte del Chelsea pur di far restare il belga dalle parti di Milano (perlomeno le intenzioni appaiono quelli, anche se c’è ancora da capire che cosa ne sarà del futuro di ‘Big Rom’).

A tutto ciò, per il resto, va poi aggiunta la faccenda Correa: attaccante che la ‘Beneamata’ punterà a cedere già in estate. Da vedere se in via definitiva oppure a titolo temporaneo. Infine, da vedere che cosa ne sarà anche di Edin Dzeko.

In questo momento, le due parti hanno messo in stand-by i colloqui riguardanti il potenziale rinnovo del bosniaco. Chiaro, però, che le intenzioni di proseguire il proprio rapporto assieme ci sono sia da una parte dall’altra.

Il ‘Cigno di Sarajevo’ intende, infatti, restare ancora per qualche altro anno a grandi livelli in Europa. Ciò che manca ancora è l’intesa dal punto di vista dell’aspetto economico.

L’ex Roma vorrebbe vedere a propria disposizione un nuovo contratto da 5 milioni a stagione, mentre l’Inter non è disposta ad offrirne più di 4, con l’intento di proporre un accordo annuale (magari con ulteriore opzione per una seconda stagione).

Nel frattempo però, nel mentre l’Inter continua a lavorare costantemente a codesto tipo di situazione, gli stessi dirigenti nerazzurri provano ora a gettare il proprio occhio un po’ più in là ed è per questo che intendono provare a chiudere per un nuovo attaccante già nel corso della prossima estate.

Di nomi ne sono sorti fuori tantissimi sino a questo momento e oltre al solo Thuram, calciatore al quale Marotta e Ausilio hanno già proposto in passato un contratto da 5 milioni a stagione e per cui si attende ancora una risposta, piace particolarmente anche Mateo Retegui. Ecco che cosa filtra a riguardo.

Calciomercato Inter, pista Retegui ancora viva: emissari nerazzurri sono volati in Argentina per seguirlo da vicino

In casa Inter continua ad aggradare fortemente il profilo di Mateo Retegui: centravanti che quest’oggi si trova in prestito all’Atletico Tigre per volere del Boca Juniors e che, già negli scorsi mesi, il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha convocato ai propri ordini in vista degli ultimi impegni disputatisi dagli ‘Azzurri’.

Da tempo, infatti, l’Inter continua a monitorare attentamente la situazione del classe ’99: centravanti che, nel corso di questa stagione, ha già messo a referto 11 reti in appena 19 apparizioni (10 di questi gol sono giunti in Liga Professional, campionato in cui Retegui è l’attuale capocannoniere al pari di altri due).

In tanti abbiamo avuto modo, in questi ultimi mesi, di conoscerlo in maniera un po’ più approfondita, nerazzurri su tutti.

Proprio come riferisce ‘Tyc Sports‘, in occasione del match Boca Juniors-Tigre – disputatosi nello scorso lunedì 29 maggio e valevole per il 18esimo turno del campionato argentino – alcuni emissari della ‘Beneamata’ sono, infatti, decollati direttamente in Argentina con l’intento di seguire da più vicino la prestazione fornita, in quell’occasione, da parte di Retegui. Questa la novità che emerge fuori rispetto agli scorsi mesi.

Anche vero, però, che in questo momento l’Inter non ha ancora formulato alcun tipo di offerta nei confronti del diretto interessato: calciatore che peraltro, proprio come ammesso recentemente da parte del patron del club, l’Atletico Tigre è intenzionato a riscattare.