Non solo Lukaku, accelerata Inter e doppio colpo dal Chelsea

I nerazzurri tentano di fare nuove spese in quel di Londra. Una volta affrontato il discorso riguardante il belga, Marotta proverà a chiudere per un altro nome

In casa Inter è tempo di pensare non soltanto alla finale di Champions che si terrà ad Istanbul nel prossimo 10 giugno ma di guardare anche al futuro.

L’Inter, nelle persone di Marotta e Ausilio, proverà infatti a rendere ancor più competitivo il proprio roster di quanto non lo sia già stato nell’arco di questa stagione.

Il presidente Steven Zhang, su tutti, era già stato fin troppo abbastanza chiaro in questo, annunciando proprio nelle scorse settimane: “Vi assicuro che nella prossima annata avremo una squadra ancora più competitiva di questa”.

Nel frattempo, tra le tante faccende che continuano a gironzolare ancora a piede libero dalle parti di Appiano, vi è quella riguardante la caccia al futuro erede di Milan Skriniar: difensore che, come ormai risaputo, darà il proprio addio a titolo gratuito alla ‘Beneamata’ per poter accasarsi a parametro zero al Psg.

Oltre ai soli Pavard e Nacho, un altro nome che – ancor prima – era già finito per essere accostato ai nerazzurri, è sicuramente quello di Trevoh Chalobah: difensore che continua a piacere particolarmente all’intera dirigenza del ‘Biscione’ e per cui proprio Zanetti &co si sono già prefissati una cosa in mente.

Calciomercato Inter, non solo Lukaku nei discorsi col Chelsea: attesa a breve l’accelerata per Chalobah

L’Inter, nel corso della prossima estate, vuole provare a dare un vero e proprio scossone alla propria campagna acquisti: motivo per cui tra i tanti osservati speciali figura anche il nome di Trevoh Chalobah.

Ad aver rilanciato la seguente notizia è, infatti, stato il ‘London Evening Standard‘, portale che riferisce che l’Inter starebbe solamene attendendo una decisione definitiva da parte del neo tecnico dei ‘Blues’, Mauricio Pochettino, sul conto di Trevoh Chalobah.

Mai come nella prossima estate, c’è da dirlo, il Chelsea attuerà una vera e propria rivoluzione sul mercato cedendo, di fatto, tutta una serie di propri esuberi (incluso magari l’inglese).

Il piano dell’Inter dovrebbe essere, infatti, quello di intavolare tutta una serie di trattative assieme ai londinesi. Proprio nei colloqui che si terranno nel corso delle prossime settimane, riguardanti il futuro di Romelu Lukaku, gli stessi nerazzurri dovrebbero finire per arrivare a capire quelle che sono le reali intenzioni degli inglesi sul classe ’99.

A quel punto, in caso di via libera, Marotta e Ausilio in primis dovrebbero finire per tentare un’accelerata che possa, successivamente, rivelarsi definitiva.

Contratto in scadenza nel 2028 per Chalobah, avendo esteso la durata del proprio accordo già nello scorso novembre e prezzo attorno ai 25 milioni.