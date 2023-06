Dal Chelsea all’Inter di nuovo: affare ‘alla Lukaku’

Nerazzurri e ‘Blues’ devono ancora incontrarsi a colloquio per discutere del belga. Proprio in quei dialoghi può spuntare fuori un affare 2.0 in stile ‘Big Rom’

Inter e Chelsea figurano tra quelle squadre europee che, nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva, attueranno tutta una serie di investimenti: e questo vale sia in chiave entrata che in uscita, con Marotta e Ausilio pronti ad intavolare nuove ed ulteriori trattative.

Chi per un motivo, chi per un altro, dovrà, infatti, mettere in atto una vera e propria rivoluzione in estate. Il Chelsea deve, innanzitutto, pensare a come ‘sbarazzarsi’ dei tanti esuberi acquistati durante queste ultime due sessioni di calciomercato – dove sono stati spesi oltre 600 milioni di euro – mentre l’Inter deve, al contrario, correre alla caccia di nuovi innesti.

Attacco e centrocampo a parte, ci sarà, infatti, a dover pensare alla situazione che vige dal punto di vista difensivo. Come ormai risaputo, infatti, i nerazzurri continuano a restare alla costante ricerca del dopo Skriniar, colui che nel corso della prossima estate farà le valigie da Milano a titolo prettamente gratuito.

Di nomi, considerando il fatto che la finestra di calciomercato estiva deve ancora prendere ufficialmente il via, ne sono sorti fuori tantissimi sino a questo punto e, tornando indietro di qualche mese di tempo, possiamo trovare anche quello di Kalidou Koulibaly: calciatore che ben presto potrebbe finire al centro delle discussioni che vi saranno tra ‘Blues’ e ‘Beneamata’. Ecco come.

Calciomercato, non solo Lukaku (e forse Onana) sul tavolo di Inter e Chelsea: occhio all’affare Koulibaly

Uno dei temi che continua a restare argomento di discussione in casa Inter è, sicuramente, quello riguardante Romelu Lukaku: calciatore il cui futuro resta ancora da delineare del tutto. ‘Big Rom’ a parte, però, un’altra situazione che necessita di essere ancora approfondita è, senz’alcun ombra di dubbio, quella di Kalidou Koulibaly.

A causa del suo contratto, all’epoca in scadenza nel 2023 assieme al Napoli, il senegalese ha detto addio ai ‘partenopei’ nella scorsa estate accasandosi, successivamente, al Chelsea: club che lo ha acquistato per 38 milioni di euro all’incirca.

Ora, a distanza di un anno di tempo dal suo approdo in Inghilterra, il classe ’91 viene visto come uno dei tanti esuberi degli stessi londinesi.

Soffermandoci sul presente, invece, per via del fatto che l’Inter e il club presieduto da Todd Boehly si siederanno a breve a tavolino per discutere della situazione riguardante Lukaku – e molto probabilmente anche di quella di Onana, estremo difensore che piace moltissimo ai ‘Blues’ – potrebbe essere proprio a quel punto che le due parti potrebbero finire per discutere anche della faccenda Koulibaly.

Potrebbe essere direttamente il Chelsea, non a caso, ad offrirlo in una presunta ed ipotetica operazione in stile Lukaku, con l’intento dunque di aprire alla via di un prestito secco oneroso con tanto pagamento di una metà esatta dell’ingaggio, cosa che è già accaduta col belga per intenderci.

In quel caso, non è detto al 100% che i nerazzurri accetterebbero tale e papabile offerta anche se, come giusto che sia d’altronde, finirebbero per prenderla in seria considerazione.