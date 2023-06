Cessione Inter, colpo di scena: l’acquirente è in Italia

La cessione dell’Inter potrebbe essere più vicina: uno dei possibili acquirenti del club è in Italia. C’è però chi non si fida e parla dell’ennesima, enorme allucinazione collettiva

Peggio ancora: la suggestione potrebbe essere puramente strumentale. Nel senso che tutte queste ultime voci insistenti su un nuovo possibile acquirente interessato a rilevare le quote di Zhang potrebbero avere un fine preciso: quello di destabilizzare il club prima di un appuntamento importantissimo o, più meschinamente, di fare un po’ di pubblicità a qualcuno.

Ricapitoliamo. Un miliardario, tale Thomas Zilliacus, che possiede una casa sul lago di Como, era presente allo stadio Maezza per vedere una semifinale di Champions. Nulla di strano, all’apparenza. Ma tanto è bastato per far nascere una nuova indiscrezione sulla cessione dell’Inter. Qualcuno si è preoccupato di contattare il miliardario finlandese da anni attivo a Singapore con varie società di telecomunicazioni per chiedergli una conferma.

E a questo punto il signor Zilliacus non ha negato di essere interessato alla Serie A. Già in passato il finlandese aveva provato a inserirsi nelle trattative per l’acquisto del Manchester United, ma senza riuscire neanche a presentare un’offerta. E ora viene presentato come possibile acquirente interessato all’Inter.

La notizia della cessione è stata smentita da Suning, che ha affermato di non aver mai parlato con Zilliacus di Inter. AL che lo stesso miliardario finnico ha deciso di mettere le mani avanti. In una successiva dichiarazione, l’ex dirigente di Nokia ha detto che in questo momento l’Inter appartiene a Zhang, e che è sbagliato parlare di cessione in un momento così delicato, cioè prima di una finale di Champions League.

L’acquirente è in Italia: la cessione dell’Inter è più vicina

Calciomercato.it parla di un’indiscrezione clamorosa sulla possibile cessione dell’Inter, e rilancia un tweet di Zilliacus interpretandolo come l’ennesimo “segnale improvviso” che rivelerebbe un suo interesse per l’affare.

“A pochi giorni dalla finale di ChampionsLeague contro il Manchester City, la giornata dell’Inter è stata caratterizzata dall’indiscrezione clamorosa della possibile cessione del club“, si legge sul sito, che ha poi rilanciato un tweet del direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, di cui vi abbiamo messo a parte anche noi in un precedente articolo. Di Giavambattista ha raccontato in pratica di avere informazioni su un accordo per il trasferimento delle quote da Zhang a Zilliacus per 1,2 miliardi di euro.

C’è da dire che il nome del miliardario finlandese era stato già accostato all’Inter pochi giorni fa da Reuters, un’importante agenzia di stampa britannica, che di solito non si sbilancia mai troppo quando si tratta di notizie del genere. Ma per la precisione Reuters non ha parlato di offerta ma solo di interesse da parte del finlandese.

Lo stesso Zilliacus ha parlato direttamente con la grande agenzia di stampa britannica. E in questi giorni non sta facendo nulla per smentire, anzi… Ma per alcuni la situazione sembra un po’ opaca. Si vorrebbe insomma capire se il miliardario sta facendo sul serio o si sta solo divertendo e magari godendo un po’ di pubblicità gratuita.

Chi è Zilliacus e cosa ci fa in Italia?

Thomas Zilliacus è un imprenditore e un filantropo classe ’64. Ha lavorato per anni come direttore globale del marketing per Nokia, poi si è trasferito a Singapore dove ha messo su diverse società specializzate in telecomunicazioni, e-commerce e pagamenti digitali. Tutte queste società dovrebbero avere un valore complessivo eccedente i tre miliardi di euro.

Briciole rispetto al patrimonio reale e totale di Suning. Ma c’è da dire che gli investimenti di Zilliacus non sarebbero soggetti a limiti governativi, come succede con Zhang. E anche che Zilliacus sembra un tipo assai appassionato di calcio.

Tra le altre cose, il finlandese ama parecchio l’Italia. Possiede infatti da tempo una casa a Como. E proprio da Como, ieri sera, Zilliacus ha voluto lanciare un nuovo messaggio ai suoi follower.

La didascalia è chiare “Bella Italia”. E, fin qui, non sembra ci sia nulla di così compromettente. Ma fra gli hashtag scelti per accompagnare la foto Zilliacus ha scelto varie paroline più compromettenti: Lombardia, Italia, calcio e Serie A. “Ed è inevitabile pensare che qualcosa effettivamente stia bollendo in pentola“, si legge su calciomercato.it

Un utente ha risposto al miliardario finnico con un “Good morning, mr. President!“, e puntuale è giunta la reprila di Zilliacus: “Molto gentile da parte tua, e buona giornata anche a te! Per ora sono solo presidente della mia azienda. Sosteniamo tutti il vero presidente del club e speriamo che lui e la squadra sollevino il trofeo sabato!“. Per ora, scrive il miliardario.