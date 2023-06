Cessione Inter, svolta clamorosa: “Accordo Zilliacus-Zhang”

Zilliacus chiede ai tifosi dell’Inter di non lasciarsi andare a congetture prive di fondamento, ma intanto c’è chi parla di una sua accelerata per l’acquisto: prezzo 1,2 miliardi

Thomas Zilliacus potrebbe voler fare sul serio con l’Inter, e dopo la finale di Istanbul, secondo qualcuno, potrebbe anche stupire tutti tentando un’accelerata sull’affare. Voleva lo United, lo svedese, ma a quanto pare l’Inter non sarebbe per lui un ripiego.

Dalla sua potrebbe offrire al mondo nerazzurro un po’ di capitali freschi, entusiasmo e soprattutto un ottimo legame con alcuni presidenti della Premier. Se dovesse comprare l’Inter, insomma, lo svedese potrebbe provare a imbastire un paio di acquisti dal campionato inglese. Magari buttandosi su qualche scarto pregiato del Chelsea…

“Secondo le nostre info l’accordo per il trasferimento delle quote sarebbe stato raggiunto per un totale di 1,2 miliardi di euro. L’annuncio verrebbe ufficializzato dopo la finale di Champions League”, si legge sul profilo Twitter del direttore di RadioRadio.

Dunque la redazione di RadioRadio ripropone la notizia che qualche giorno fa ha sorpreso i tifosi dell’Inter. Di Zilliacus vi accennammo anche noi in tempi non sospetti, ma ribadendo che, per il momento, non si può parlare di altro che di una vaga ipotesi.

Zilliacus tenta l’accelerata: dalla Cina a Singapore

L’ex alto dirigente di Nokia che ha poi fondato un proprio gruppo di telecomunicazioni cerca da tempo di inserirsi nel mondo del calcio. Noto è il suo interessamento per l’acquisto del Manchester United (e famosa è anche la sua ritirata dall’affare). Alcuni giornali specializzati in economia lo hanno comunque descritto come un potenziale e accreditato interlocutore per Zhang.

Da un po’ di anni lo svedese gestisce da Singapore l’Asia-Pacific Strategic Alliances Group e Mobile FutureWorks, due società con partecipazioni in tantissimi settori. Si occupa di immobiliare, sport, telecomunicazioni e tanto altro. Il valore complessivo di tutte queste società supererebbe i tre miliardi di euro.

La finale di Champions che l’Inter disputerà il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City ha in ogni caso acceso i riflettori sul club di proprietà della famiglia Zhang. Suning, com’è noto, si avvale dei servizi di consulenza di Goldman Sachs e Raine per gestire debiti e crediti. Quest’ultima società, lo scorso anno, ha gestito la vendita del Chelsea.

Giorni fa, il finlandese si era esposto pubblicamente. Ecco come aveva parlato Thomas Zilliacus a proposito delle voci su un suo interesse per l’Inter: “È vero, sono interessato a investire nel calcio italiano. Zhang ha fatto un lavoro fantastico, ho un grande rispetto per lui. Se vorrà vendere, allora sì, noi saremmo certamente interessati“.

L’#Inter passa al miliardario finlandese Thomas #Zilliacus. Secondo le nostre info l’accordo per il trasferimento delle quote sarebbe stato raggiunto per un totale di 1.2mld di euro. L’annuncio verrebbe ufficializzato dopo la finale di Champions. #RadioRadioLoSport ore 14.00 — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) June 6, 2023

Che il finlandese sia un appassionato di calcio è nota da anni. In passato ha provato più volte a diventare proprietario di un top-club. Dopo aver fatto più di un pensierino anche per lo United, non ha smesso di lasciarsi coinvolgere dal calcio europeo. E poi, sul suo profilo Twitter, commenta continuamente argomenti sportivi. Ultimamente ha attaccato anche Mourinho.

“Il calcio è meglio di questo“, ha scritto in un tweet. “I manager che abusano pubblicamente degli arbitri dopo aver perso una partita provocano reazioni a catena in cui il loro cattivo comportamento viene copiato da giocatori e tifosi. La migliore vendetta è tornare e vincere la prossima partita. Cresci Josè!”

Al che, nei commenti, qualcuno gli ha risposto: “Senti Thomas, Mourinho è una leggenda per gli interisti. Se vuoi comprare l’Inter, non puoi usare certi toni, devi avere rispetto”. Al che il finlandese ha replicato “Anche le leggende sono umane. Quando si comportano male anche loro dovrebbero essere rimproverate. Se rileggi il mio tweet noterai anche che ho parlato di allenatori in generale, non specificamente di Mourinho. Si dà il caso che sia l’ultimo sotto i riflettori“.

Sempre su Twitter, citando una notizia che riportava le sue affermazioni su un interesse per l’Inter, il miliardario finnico ha scritto in italiano: “Amici, non facciamo congetture. Steven Zhang ha facendo un ottimo lavoro. Dai a lui e la squadra la pace su cui concentrarsi e vincere la finale di Champions League“.

Ma com’è nata tutta questa storia? Fondamentalmente da una foto di Thomas postata durante il derby di ritorno di Champions. In tanti hanno commentato quella foto chiedendogli se volesse comprare l’Inter. Poi qualcuno lo ha intervistato. E l’imprenditore ha ammesso che l’affare potrebbe intrigarlo. E questo è quanto. Non c’è nessuna informazione aggiuntiva per ora.