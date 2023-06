Dzeko-Inter, riconferma incerta: può restare in Turchia

Il centravanti bosniaco, atteso a Istanbul assieme al resto del gruppo nerazzurro in vista della finale, è invischiato in una nuova occasione di mercato

La preparazione alla finale di Champions League è ormai entrata nella sua fase conclusiva. Mancano appena due giorni prima del fischio d’inizio della supersfida contro il Manchester City e il tecnico Simone Inzaghi è vicino ad ultimare i dettagli di quella che sarà la lista degli undici in partenza dal primo minuto per fronteggiare la minaccia degli uomini di Pep Guardiola.

Fino all’ultimo però potrebbe pendere incertezza sulla presenza di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, scelta primaria ed essenziale per il tecnico piacentino nella seconda metà di stagione soprattutto in Champions League, potrebbe infatti lasciare il posto al collega di reparto Romelu Lukaku seppur sia un’opzione secondaria e meno probabile.

L’ex City, fra l’altro, non avrebbe ancora stabilito in via definitiva la propria posizione assieme alla sua entourage in relazione all’eventuale rinnovo di contratto con il club nerazzurro. Ogni conto è stato sospeso e posticipato soltanto a stagione pienamente conclusa, post finale, per non destabilizza l’umore del calciatore prima di un incontro tanto importante.

Calciomercato, Dzeko tentato dal Fenerbahce: proposta d’ingaggio a parametro zero

Le chance di permanenza rimangono fisse sullo sfondo, ma anche lo stesso Dzeko ha dichiarato che questa potrebbe essere la sua prima ed ultima finale di Champions League. Un segnale che apre a molte interpretazioni, inclusa quella della possibilità di trasferimento nella sessione estiva di mercato a parametro zero.

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore sarebbe stato adocchiato proprio dal club turco del Fenerbahce il quale avrebbe lanciato una proposta da circa 4 milioni di euro netti d’ingaggio. Nulla di trascendentale, ma potrebbe comunque stuzzicare le fantasie di uno come lui che con buona probabilità avrà voglia di abbassare il proprio livello d’intensità nel prossimo futuro e indirizzarsi così verso la fine della sua carriera professionale.

Tempo addietro, invece, si era vociferato anche delle possibilità di approdo in USA o Arabia, campionati esotici in rapida ascesa e collezionisti di tante vecchie glorie nel giro di svariati milioni di euro per accrescere il blasone dei rispettivi club a livello internazionale.