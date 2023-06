Inter, mercato folle: 40 milioni e Kovacic per il big

Accordo già trovato tra le due parti. Il croato è in procinto di dire addio al Chelsea per accasarsi da tutt’altra parte. Presente anche l’Inter. Occhio a questa offerta

Tra i nomi più caldi della prossima finestra di calciomercato estiva, vi è sicuramente anche quello di Mateo Kovacic: calciatore che, complice il suo contratto in scadenza nel 2024 assieme al Chelsea, dirà addio agli stessi ‘Blues’ nel corso della prossima estate.

Con tutte le probabilità del mondo, infatti, il croato coglierà le proprie valigie da Londra per poi prendere tutt’altra direzione nelle prossime settimane.

Recentemente, si è abbondantemente parlato anche di un suo presunto ritorno in quel di Appiano: tant’è che, fosse stato per Piero Ausilio, lo stesso Kovacic – all’epoca ancora nel pieno della giovinezza – non avrebbe mai e poi mai detto addio a Milano.

Ciò nonostante, per via di tutta una serie di vicissitudini, l’Inter si trovò sostanzialmente costretta a dover cedere il classe ’94: passato poi al Real Madrid per la modica cifra di 33 milioni di euro. Il tutto ad appena ventun anni compiuti.

Da lì, dopo il poco minutaggio ricavato alla corte dei ‘Blancos’, l’ex Dinamo Zagabria è finito per approdare al Chelsea: club nel quale ha, sin qui, vissuto ben cinque stagioni e che è, ora, in procinto di lasciare.

Eccezion fatta per l’Inter, società al quale lo stesso calciatore in questione è stato accostato timidamente proprio nelle scorse settimane, chi è ormai pronto a tendere un assalto che possa, poi, risultare decisivo nei confronti di Kovacic è proprio il Manchester City, ieri rivale dei nerazzurri anche sul campo nell’atto finale della Champions League.

Recentemente si è, infatti, già parlato di una prima intesa tra club e calciatore ed ora, quindi, non resta far altro che raggiungere un accordo definitivo tra le due società in questione. In tal senso, occhio a quest’altra potenziale ipotesi.

Calciomercato, niente Inter 2.0 per Kovacic: City pronto a chiudere. Occhio alla proposta del Chelsea con Alvarez

Come già anticipato nelle righe precedenti, il Manchester City pare aver già ricevuto il consenso da parte di Mateo Kovacic per il suo approdo alla corte di Pep Guardiola a partire dalla prossima stagione.

D’altra parte, per far sì che il croato arrivi a dire addio al Chelsea già da quest’estate occorrono 30 milioni di euro. Questa la richiesta fatta trapelare da parte di Todd Boehly e i suoi.

Ciò nonostante – con un’Inter che non è praticamente mai e poi mai stata in corsa, c’è da dirlo – l’intera dirigenza londinese può ora finire per cogliere, anche, la palla al balzo proponendo al Manchester City – club che, ribadiamo, è pronto a chiudere per Kovacic – un’offerta da 40 milioni di euro, più l’aggiunta del cartellino del croato, in cambio di Julian Alvarez (centravanti che piace moltissimo).

Chiaramente, a tale proposta, i ‘Citizens’ direbbero immediatamente di no contando – a maggior ragione – sul consenso di Kovacic, loro promesso sposo.