Koulibaly prende quota: come può andare in porto l’affare

L’Inter crede al possibile affare Koulibaly. Nell’imminente summit col Chelsea si parlerà anche di lui, così come richiesto da Inzaghi

Per sostituire Skriniar, Simone Inzaghi vuole un difensore fisico e di esperienza, un centrale ma adattabile anche a braccetto. E sembra che il nome più gradito al tecnico piacentino sia quello di Kalidou Koulibaly: l’affare è però complicato già in partenza, per via dell’ingaggio alto preteso dall’ex Napoli.

Naturalmente, prima di ragionare di stipendio, il Chelsea dovrebbe aprire a un prestito alla Lukaku, ovvero a una formula rispondente alla categoria del prestito oneroso con contributo e al pagamento di parte ingaggio che è di circa 10 milioni netti. Non ci sono altre opzioni: solo così si potrebbe fare l’affare Koulibaly. Sempre che il difensore gradisca la destinazione. Pare infatti che preferebbe non tornare in Italia per rispetto al Napoli.

Come può dunque andare in porto l’affare Koulibaly? E davvero il giocatore può essere utile a Inzaghi? Il difensore senegalese ha iniziato la sua carriera col Metz nel 2010, prima di trasferirsi al club belga Genk nel 2012. Lì ha vinto la Coppa del Belgio nella sua prima stagione. Nei primi anni, ha sempre giocato in una difesa a quattro. È arrivato in Italia nel 2014, tesserato dal Napoli, dove ha vinto il titolo di Supercoppa Italiana e poi la Coppa Italia nel 2020.

Affare Koulibaly: l’Inter studia un piano Lukaku-bis

Poiché Koulibaly è nato in Francia da genitori senegalesi, avrebbe potuto rappresentare a livello internazionale anche la nazionale francese, e infatti, inizialmente, ha giocato per la Francia, nell’Under-20. Successivamente scelto di giocare con il Senegal, con cui ha giocato la Coppa d’Africa 2017, la Coppa del Mondo FIFA 2018, la Coppa d’Africa 2019 e 2021.

Strano il destino per Kalidou Koulibaly. Ha lasciato il Napoli da campione, considerato come uno dei difensori più forti del mondo, ed è stato portato al Chelsea con una spesa vicina ai 100 milioni. Ma la sua avventura londinese non è stata troppo esaltante. E così, a trentuno anno, il difensore potrebbe essere costretto a togliersi dalle scatole, per non finire ai margini del progetto.

Lui e Romelu Lukaku non giocheranno più nel Chelsea: ecco la notizia che filtra dall’Inghilterra. Ed è un gancio di cui l’Inter deve approfittare, sperando che nessun’altra pretendente si inserisca per i due esuberi dei Blues. Il piano è chiaro: Marotta e Ausilio cercano un difensore a basso costo o in prestito. E le occasioni del momento arrivano proprio tra gli esuberi del Chelsea. L’ideale sarebbe fare la coppia: Chalobah-Koulibaly, o prenderne almeno uno dei due, sempre in prestito

Nei discorsi con il Chelsea che l’Inter dovrebbe intrattenere nei prossimi giorni per chiarire il futuro di Onana e di Romelu Lukaku, Marotta proverà a informarsi sulle possibilità di trattare dei giocatori in uscita da Londra. Si parla perciò di un potenziale maxi accordo. I nerazzurri puntano soprattutto ai due difensori, poi ragioneranno anche di altri nomi. Cioè al classe ’91 Kalidou Koulibaly, che Mauricio Pochettino ha già inserito tra i cedibili, e il giovane Trevoh Chalobah: un classe 1999.

L’impressione è che Koulibaly, alla fine, possa anche accettare un accordo con i nerazzurri: il tradimento ai tifosi del Napoli sarebbe stato accettare la corte della Juventus la scorsa estate. Il vero scoglio è invece lo stipendio. Quindi i Blues non dovrebbero solo accordare un prestito gratuito, ma anche partecipare al pagamento dello stipendio del difensore. A Piero Ausilio il compito di provare a convincere gli interlocutori.

Chalaboh è difensore originario della Sierra Leone ma naturalizzato inglese, è forte e di prospettiva. Pure lui è considerato un esubero. E qui, una trattativa, sembra apparentemente più fattibile anche perché lo stipendio del ragazzo è più contenuto.