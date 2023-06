Bisseck a un passo: doti e difetti del difensore tedesco

Yann Bisseck è vicinissimo all’Inter: ecco quali sono le doti atletiche e tecniche del giovane difensore tedesco scelto dalla dirigenza nerazzurra

Gli osservatori nerazzurri lo hanno seguito per tutta la stagione in Danimarca: da un po’ di tempo l’Inter tiene d’occhio un po’ tutte le squadre che giocano con una difesa a tre, per trovare difensori adatti allo schema inzaghiano.

E il tedesco Bisseck è piaciuto subito. Innanzitutto per le doti atletiche (Yann Bisseck è alto uno e novantasei ed è agile e molto forte in progressione) e poi per la sicurezza con cui ha giocato per tutta la stagione come braccetto sinistro o terzino, anche se in una squadra non troppo coesa e attrezzata tecnicamente.

La notizia è appunto che l’Inter è pronta a chiudere per il giovane difensore tedesco. Sembra ci sia un accordo per pagare l’Aarhus in due rate, in modo da corrispondere tutta la clausola di rescissione di 7 milioni. Si dice anche che sia stato fondamentale, in questo, senso, l’intervento del ragazzino tedesco, che ha spinto subito per potersi trasferire a Milano.

Bisseck è quindi la prima vera novità sul mercato per l’Inter: un colpo che nessuno si aspettava fino a qualche settimana fa. Dopo l’incontro di venerdì tra il club e gli agenti di Yann Bisseck, la trattativa ha subito un’improvvisa accelerazione. E ora sembra che il classe 2000 sia a un passo dall’Inter.

Le doti di Yann Bisseck: il colpo dell’Inter in difesa

Il ragazzo, in ritiro con l’Under-21 tedesca proprio in Italia, ha commentato con meraviglia la notizia dell’interesse dell’Inter nei suoi confronti. “Per me è una situazione completamente nuova. La maggior parte delle volte durante la finestra di mercato mi chiedevo dove potessi andare, se ci fosse una buona opzione per me. Ho dovuto spesso lottare per la mia carriera e per trovare spazio nei miei club. Ora sta venendo fuori l’altra faccia della medaglia: sembra che abbia l’imbarazzo della scelta“, ha dichiarato il ragazzo.

Il difensore tedesco di origini camerunesi è cresciuto nel Colonia, da sempre fucina di ottimi talenti. L’anno scorso ha giocato come terzino e centrale per l’Aarhus, squadra danese poi retrocessa. Il ragazzo è un colosso, e sa giocare con entrambi i piedi, anche se preferisce il sinistro.

Il suo ruolo naturale è quello di braccetto sinistro nella difesa a tre, ma se la cava anche come centrale puro o laterale a tutta fascia. Oltre ad avere una buona fisicità è bravino pure con i piedi. Il suo difetto principale è che spesso affretta la giocata. Manca anche un po’ nelle marcature preventive. Ovviamente, essendo ancora giovane può avere buoni margini di crescita.

In questa stagione, le statistiche parlano di quasi 90% di precisione dei passaggi e della media di un dribbling a partita. Insomma, tecnicamente, il ragazzo è forte, ma va un po’ svezzato. Sa anche tirare (segna spesso da fuori) ed è forte di testa.

Il progetto della dirigenza interista

Per convincerlo a scegliere l’Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo sul piatto un contratto di quattro anni. I procuratori del ragazzo, a quanto sembra, avevano però insistito per un quinquennale. L’ingaggio dovrebbe essere di 800.000 euro a stagione, con bonus di salita.

La settimana prossima le parti si incontreranno ancora. Bisogna infatti limare gli ultimi dettagli. Ma l’operazione, ormai, sembra fatta indirizzata. L’Inter, ovviamente, dovrà prendere per forza anche un altro difensore: serve il sostituto di Skriniar.

Si continuerà a provare a convincere Kalidou Koulibaly, e intanto i dirigenti interisti insisteranno per Solet e Demiral. La pista che porta a Pavard, invece, al momento sembra la più complicata.