L’Inter vola a Liverpool: affare low cost con Klopp

L’Inter potrebbe concludere un affare low cost per la difesa a Liverpool. Con Koulibaly sempre più lontano, Marotta potrebbe provare a chiedere un favore a Klopp

A oggi, l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter non è più Kalidou Koulibaly, che sembra troppo tentato dai milioni arabi per poter prendere in considerazione un ritorno in Italia. L’altra opzione interessante, sempre sponda Chelsea, rimanda al nome di Trevoh Chalobah.

Ci sono infatti stati vari contatti tra gli agenti del giocatore sierraleonese naturalizzato inglese e il club nerazzurro. E il classe ’99 è stato persino visto a Milano (era in vacanza, come turista).

Piace anche Cesar Azpilicueta, che i Blues potrebbero lasciar andar via opponendo meno resistenza. E poi ci potrebbe essere interesse per Otamendi del Benfica, da prendere a zero. Anche se l’argentino, a trentacinque anni, non è il profilo al 100% gradito a Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha esplicitamente chiesto uno fra Koulibaly e Chalabah.

Il Chelsea è però un club difficile con cui trattare quest’anno. E perciò Marotta e Ausilio potrebbero anche concentrarsi su altri nomi. All’ad nerazzurro piace da tempo Josip Matip, e per questo si sta pensando a imbastire un affare low cost per strapparlo al Liverpool.

Dal Liverpool low cost, o quasi: l’idea Matip

Anche in questo caso si tratterebbe di un giocatore di esperienza: una mezza contraddizione rispetto a quanto ha rivelato Marotta qualche settimana fa a proposito del voler investire su giovani italiani.

Il giovane che arriverà è tedesco: dopo la fine dell’Europeo Under-21, l’Inter formalizzerò l’acquisto di Yann Bisseck, capitano della Primavera della Germania. Il ragazzo, però, è un doppione di Bastoni, e non è l’acquisto che garantirà ai nerazzurri un sostituto per Skriniar.

Come braccetto destro, si pensa perciò a Matip, che è un signor difensore. Il problema è che, finora, ha sempre giocato in una difesa a quattro… Ma le sue doti tecniche e la sua esperienza tattica dovrebbero comunque aiutarlo ad adattarsi.

Forte fisicamente e molto arguto dal punto di vista tattico. Oltre a saper difendere, da anche dribblare, ed è un mostro nei passaggi lunghi. Non troppi anni fa era considerato uno dei migliori difensori al mondo. E ancora adesso Klopp lo tiene in alta considerazione. Proprio per questo, l’idea dell’affare low cost con il Liverpool suona un po’ complicata.

I problemi che allontano Matip

Il calciatore camerunese con cittadinanza tedesca è da anni una colonna del Liverpool. Dopo aver iniziato la sua carriera con lo Schalke 04 nel 2009, si è trasferito al Liverpool a parametro zero nel 2016, dove ha vinto la UEFA Champions League nel 2019 e la Supercoppa UEFA 2019 e la Premier League 2019-20.

Nato e cresciuto in Germania, Matip ha rappresentato il Camerun a livello internazionale. Ha giocato la Coppa d’Africa 2010 e i Mondiali 2010 e 2014. Poi nel 2015 si è ritirato dalla nazionale.

Se per Chalobah del Chelsea, così come per Koulibaly, l’Inter ha in mente di muoversi solo con un prestito. Per Azpilicueta e Matip dal Liverpool si potrebbe provare un acquisto completo. Lo spagnolo può essere preso con meno di 5 milioni. Per Matip ce ne vogliono il doppio, ma Marotta spera in uno sconto, dato che anche il Liverpool ha bisogno di sfoltire un po’ la rosa.

Oltre al problema di non aver giocato mai in una difesa a tre, ci sono altri limiti che impediscono al camerunese di passare all’Inter. Il primo è che non è affatto detto che ne abbia voglia. Come giocatore è considerato ancora importante nel Liverpool ed è legatissimo alla città. L’altro è che vorrebbe un sacco di soldi di ingaggio: intorno ai 5 milioni.