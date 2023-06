Interlive | Zanotti-San Gallo alle visite: ma manca l’accordo con l’Inter

Il terzino dell’Inter ha scelto il club elvetico come sua prossima destinazione. Schedulate le visite mediche

Zanotti ha scelto il San Gallo e, come raccolto da Interlive.it, ora è in viaggio per la Svizzera per effettuare le visite mediche. Il club elvetico le ha scedulate tra domani e sabato, anche se allo stato attuale non ha ancora un accordo con l’Inter.

Manca, dunque, il sì dei nerazzurri per Zanotti al San Gallo, ma è probabile possa arrivare a breve sulla base di un prestito secco.

La volontà del giovane terzino, del resto, è chiarissima, cioè trasferirsi in Svizzera tanto da respingere le avances di Rapid Vienna, Modena e Catanzaro.