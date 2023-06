Il City non è ancora sazio: mega sgarbo all’Inter

Eccezion fatta per l’affare Kovacic ormai ai dettagli, Guardiola e i suoi potrebbero tendere l’ennesima beffa ai nerazzurri assicurandosi un loro osservato speciale

A distanza di due settimane esatte da quella beffarda sconfitta accusata nell’ultimo atto di Champions League, Manchester City e Inter sono prossime a poter tornare ad affrontarsi: questa volta, però, sul mercato.

Proprio la squadra di Pep Guardiola infatti, colei che ha sconfitto per 1-0 i nerazzurri in finale di Coppa Campioni, sta ormai concludendo le ultime formalità riguardanti l’affare Kovacic: calciatore ad un passo dai ‘Citizens’ e che, nel recente passato, era stato riaccostato timidamente anche all’Inter.

Ora, eccezion fatta per il discorso Champions e le novità che riguardano il forte centrocampista croato – con un trascorso in nerazzurro – il Manchester City, per via di tutta una serie di cose, potrebbe anche finire per tendere una nuova e presunta beffa al club presieduto da Steven Zhang. In che maniera? Ve lo sveliamo immediatamente.

Calciomercato: con un Cancelo in uscita, il City può pensare a Buchanan per l’out di destra. Inter, attenta

Per via del fatto che, con ogni probabilità, Joao Cancelo e il Manchester City non proseguiranno la propria avventura assieme, gli stessi inglesi potrebbero anche finire per rivolgere un occhio nei confronti di Tajon Buchanan: esterno di attuale proprietà del Club Brugge e, al tempo stesso, osservato speciale dell’Inter.

Non essendo stato riscattato dal Bayern Monaco, infatti, coi bavaresi che nel caso in cui avessero voluto far loro il portoghese avrebbero dovuto versare 70 milioni di euro nelle casse dei ‘Citizens’, Joao Cancelo farà, a partire dal prossimo 30 giugno in poi, rientro in quel di Manchester.

A causa dei rapporti più deteriorati che mai, però, il classe ’94 non ha vita lunga da quelle parti: tant’è che, già da un po’ di tempo, il Manchester City è a caccia di nuove soluzioni. Questo vale sia per lui, col calciatore che piace sia a Juventus che a Barcellona e Arsenal, che per il proprio out di destra.

A tal proposito, dunque, Pep Guardiola ed il suo staff tecnico – rimasto orfano negli scorsi giorni di Enzo Maresca, approdato al Leicester – potrebbero anche finire per prendere in considerazione tutta una serie di candidature per il proprio asse difensivo, inclusa quella di Tajon Buchanan.

In tanti, nel corso di questi ultimi mesi, abbiamo oramai avuto modo di conoscerlo a fondo: se non altro per via del fatto che il classe ’99 era e resta da considerarsi il nome che, principalmente, piace tantissimo all’Inter e, tutt’ora, in pole come dopo Dumfries.