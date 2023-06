Hanno chiuso per 110 milioni di euro: bye bye UFFICIALE all’Inter

110 milioni di euro, ecco la cifra che ha di fatto tagliato fuori l’Inter: il giocatore ha firmato il suo contratto faraonico

Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal. L’ufficialità è arrivata direttamente dal club arabo con foto e video di rito. Il difensore senegalese, che l’Inter avrebbe voluto prendere in prestito grauito, si è legato per tre anni alla ricchissima squadra saudita.

Già la base del contratto verte su cifre spaventose. Si parla di ben 30 milioni di euro a stagione. E così, l’ex Napoli ha salutato il Chelsea dopo un solo anno, per accumulare milioni su milioni in Arabia Saudita. Al Chelsea andranno una ventina di milioni per il cartellino. Quindi, in tutto, l’Al-Hilal ha speso per il difensore che piaceva all’Inter più di 110 milioni.

L’Inter, di fronte a simili cifre, si è dovuta mettere subito l’anima in pace. Chi pensava che Kalidou Koulibaly potesse rispondere alle lusinghe milionarie arabe come aveva già fatto Lukaku, evidentemente, si sbagliava di grosso. Il difensore, così come su vociferava nei giorni scorsi, non ha saputo resistere alle sirene del guadagno. Adesso è ufficialmente un nuovo tesserato dell’Al-Hilal.

Inzaghi aveva indicato il senegalese come primo oviettivo per sostituire Skriniar. Ma i tanti milioni messi sul piatto dal club dell’Arabia Saudita hanno fatto la vera differenza. L’ex Napoli ha già firmato un bel triennale a 30 milioni di euro a stagione e svolto le visite mediche col nuovo club.

Soldi o remore: l’affare da 110 milioni che ha rovinato i piani mercato dell’Inter

Secondo i media inglesi, a pesare sulla scelta del centrale senegalese potrebbe essere stato un astio mai risolto nei confronti degli ultras interisti. In pratica, vari tabloid hanno spiegato che Koulibaly si sarebbe rifiutato di prendere in considerazione l’offerta nerazzurra per via del brutto ricordo legato ai buu razzisti subiti anni fa da parte di alcuni membri della tifoseria interista.

Ed è evidente e del tutto conprensibile che al difensore non sia passato lo schifo nei confronti degli intolleranti che lo hanno offeso con dei versacci animaleschi. Ma, dall’altro lato, è anche inconfutabile che Koulibaly abbia scelto in piena coscienza e libertà i soldi. Pur non volendo accettare la corte dell’Inter avrebbe potuto attendere l’offerta di qualche altra squadra europea, e invece ha quasi subito accolto con entusiasmo la corte saudita.

Ne sono felici soprattutto al Chelsea, dato che hanno potuto sbarazzarsi di un esubero dall’ingaggio pesante prima della fine di giugno. I Blues avevano già rifiutato l’offerta di prestito mossa dai nerazzurri. Ausilio e Marotta puntavano sulla volontà del giocatore. E hanno puntato sul cavallo sbagliato.

Tutti nel deserto: come cambia l’Al-Hilal

Il ricco club saudita non si ferma a questo acquisto. Dopo aver preso Koulibaly e Neves, starebbe per chiuderne un altro colpo importante. Secondo il Daily Mail in questa settimana potrebbero cominciare a trattare con l’Everton per prendere il ventiseienne giamaicano Demarai Gray.

L’Al-Hilal ha anche preso un nuovo coach. Si tratta dell’ex allenatore di Napoli e Valencia Gennaro Gattuso. Pare infatti che Ringhio sia pronto a trasferirsi in Arabia Saudita dopo aver dato la propria disponibilità alla trattativa. Beccherà sui 15 milioni di euro all’anno. Intanto gli altri club arabi corteggiano anche Allegri, Bonucci, Brozovic, Hirving Lozano, Stanislav Lobotka e Immobile.

Entro stasera, intanto, dovrebbe arrivare il sì definitivo per il trasferimento di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Dunque l’Inter e il club arabo sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli della trattativa per il croato. I nerazzurri che si aspettano di incassare una cifra superiore ai 24 milioni di euro. Così da poter poi dare l’assalto decisivo a Davide Frattesi.