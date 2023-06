Onana e non solo: 250 milioni di euro, lo United ‘saccheggia’ l’Inter

‘Red Devils’ pronti a poter tentare l’assalto in quel di Milano. Possibile affare shock in arrivo con Ten Hag e i suoi pronti a privare l’Inter di un altro loro big

Nonostante la sessione di calciomercato estiva non abbia ancora preso ufficialmente il via, innumerevoli club d’Europa hanno già incominciato a sottoscrivere colpi da paura.

Pensiamo, ad esempio, alle tante società militanti quest’oggi in Premier League: campionato col quale, ormai da anni, la Serie A vanta un divario che ha del clamoroso sia dal punto di vista della competitività sul campo che sotto l’aspetto economico.

Proprio in Inghilterra sono, infatti, stati già concordati i primi colpi di mercato. Pensiamo, ad esempio, agli affari che porteranno: Havertz a vestire la maglia dell’Arsenal, Kovacic quella del Manchester City, Tonali quella del Newcastle e, con ogni probabilità, Mount in direzione Manchester United, questi ultimi prossimi a dover presentare una nuova offerta attorno ai 58 milioni di euro di sterline più 7 di bonus.

Proprio i ‘Red Devils’, non a caso, lavorano ormai da tempo sul fronte delle entrate: tant’è che, un altro loro obiettivo primario, è sicuramente Andrè Onana, calciatore per cui gli stessi inglesi si faranno avanti a breve con un’offerta sui 50 milioni di euro.

Nel frattempo, c’è da sapere, inoltre, che questo potrebbe benissimo non essere il solo ed unico colpo di mercato che la società presieduta attualmente dai Glazer – prossima al cambio di proprietà – potrebbe, ben presto, finire per compiere in Serie A.

Inter, stai attenta: lo United può tentare il mega affare Onana-Barella con dentro Osimhen. 250 milioni

Come già anticipato, il Manchester United dovrebbe presentare entro i prossimi giorni un’offerta nei confronti dell’Inter per Andre Onana da circa 50 milioni di euro. Le novità, però, non sono affatto finite qui.

Proprio i ‘Red Devils’ potrebbero, infatti, decidere di compiere una mega spesa in Serie A: tentando, di fatto, il blitz per qualche altro calciatore: Nicolò Barella incluso, centrocampista che vanta ormai da tempo innumerevoli interessamenti inglesi.

Pensate che sia finita qui? Niente affatto. Lo stesso Manchester United, su eventuale e presunta richiesta da parte del loro attuale tecnico, quale Erik Ten Hag, potrebbe anche finire per decidere di fare le cose in grande tentando, a quel punto, la ‘tripletta’ in Italia.

In tal senso, oltre ai soli Onana e Barella, lo United potrebbe – per l’appunto – provare ad assicurarsi anche Victor Osimhen, attaccante per cui gli inglesi hanno un debole calcistico ormai da tempo, tendando di mettere sul piatto qualcosa come 250 milioni di euro per tutti e tre. Una cifra che, parlandoci chiaro, avrebbe del clamoroso.