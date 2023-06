L’Inter tenta l’accelerata: nuova carta per bruciare la Juve

I nerazzurri hanno tutte le intenzioni di prendere sul tempo i bianconeri. E’ in programma un nuovo Derby d’Italia. Svelati tutti i possibili scenari

E’ tempo di un nuovo ed ulteriore restyling in casa Inter: no, non per quanto ne concerne a proposito della sede di ‘Viale della Liberazione’, oppure per quella di Appiano Gentile, bensì uno inerente alla rosa di Simone Inzaghi, chiamata a rifarsi il look in quest’estate.

I nerazzurri dovranno, infatti, sopperire alle mancanze di Dzeko, Skriniar ma anche degli stessi Gagliardini e Brozovic, con quest’ultimo che ha, oramai, detto anche lui addio alla ‘Beneamata’. Questi i movimenti in uscita fattisi registrare in queste ultime settimane in casa Inter con Marotta e Ausilio che, ad ogni modo, hanno praticamente già bloccato Thuram, Bisseck e lo stesso Azpilicueta.

Ciò nonostante, è in programma anche la partenza di qualche altro componente: partendo proprio da Robin Gosens, colui che in queste settimane è finito per far gola all’Union Berlino dando, dal canto proprio, il proprio lasciapassare a questo potenziale matrimonio (da tempo, non a caso, l’ex Atalanta sogna un suo ritorno in patria, ossia in Bundesliga).

Da sapere, però, che, pur facendo affidamento sul consenso di Gosens a tale ed eventuale affare, i tedeschi non hanno ancora raggiunto alcun tipo di accordo assieme all’Inter per il trasferimento del calciatore a partire già da quest’estate (coi nerazzurri che puntano a cederlo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro).

In caso d’addio da parte del classe ’94, il prescelto continua a restare lui: Carlos Augusto, profilo che i nerazzurri seguono da tempo e che potrebbero provare a prendere, beffando di conseguenza la Juventus, in questo modo.

Calciomercato, l’Inter non molla Carlos Augusto ed è pronta ad anticipare la Juve: spunta la carta Fabbian

Eccezion fatta per gli innumerevoli club di Premier League, che da tempo hanno riservato tutta la loro attenzione nei confronti di Carlos Augusto, oltre che la Juve stessa, anche l’Inter continua a monitorare attentamente la situazione dell’esterno brasiliano.

Come già anticipato, il suo è un profilo che garba particolarmente, ormai da diversi mesi, all’intera dirigenza interista: pronta, in questo caso, a giocarsi diverse carte pur di provare a far proprio il calciatore.

Oltre alla presunta idea Sensi, giocatore che ha già vestito la maglia del Monza nella passata stagione in prestito e che volendo potrebbe anche tornare lì in Brianza a partire dalla prossima annata, a cui si aggiunge poi l’opzione Franco Carboni – girato a titolo temporaneo ai biancorossi sino a giugno 2024 – la redazione di ‘Calciomercato.it’ riferisce un’altra plausibile ipotesi: ossia quella di inserire, eventualmente, Giovanni Fabbian in tale e determinato affare.

Questo, se non altro, per via del fatto che il giovane centrocampista classe ’03 (conteso anche da Sassuolo e Salernitana, con questi ultimi che hanno già incontrato gli agenti del diretto interessato nelle scorse settimane) garba particolarmente all’intera dirigenza brianzola: tant’è che proprio Galliani e i suoi avrebbero già fatto presente il tutto ai nerazzurri.

Da sapere, inoltre, che l’Inter non è affatto disposta a privarsi della talentuosissima mezz’ala, girata a titolo temporaneo nello scorso anno alla Reggina, se non tramite la via di un nuovo ed ulteriore prestito. Questo, magari, il piano per provare ad anticipare la Juve per Carlos Augusto: col Monza che valuta, ad oggi, il forte laterale brasiliano per una cifra vicina ai 20 milioni di euro visto e considerato il suo accordo in scadenza nel 2024.