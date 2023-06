Brozovic al Barcellona: ecco come stanno le cose

Il croato resta ancora in attesa dei ‘balugrana’. Sta a loro, però, bruciare le tappe. C’è già una data limite a riguardo. Svelati tutti i possibili scenari

Marcelo Brozovic ha posto determinati paletti al suo potenziale trasferimento in Arabia Saudita. Proprio l’Al-Nassr infatti, attuale club in cui milita lo stesso Cristiano Ronaldo, si è detto particolarmente interessato all’acquisto del croato.

Non per niente, i sauditi hanno già riposto in favore dell’Inter un’offerta da 23 milioni di euro, a cui i nerazzurri hanno già detto sì dando di conseguenza il proprio via libera, mentre all’ex Dinamo Zagabria è giunta una proposta triennale da 20 milioni netti a stagione, cosa che non ha minimamente convinto il classe ’92.

Lo stesso ‘Maestro di Cerimonie’ ha, infatti, avuto un altro tipo di veduta ed è perciò che per il suo potenziale approdo in Arabia ha domandato un biennale da 30 milioni a stagione: questo perché resta ancora in attesa del Barcellona, al momento la sua vera priorità.

Brozovic vuole solo il Barcellona: concesso un ultimatum da parte dei suoi agenti ai ‘blaugrana’. Cosa accade ora

Tutto è ancora possibile. Marcelo Brozovic e il Barcellona potrebbero, anche, finire per abbracciarsi nel corso della prossima estate. A dirlo è stato qualcuno in particolare.

Proprio il giornalista spagnolo Gerard Romero riferisce, infatti, di un presunto ultimatum concesso da parte dell’entourage del croato ai ‘blaugrana’. Ciò vuol dire che nel caso in cui gli spagnoli presentassero, a giorni, una giusta offerta per Brozovic – almeno sui 20 milioni, questa la cifra minima richiesta da parte dell’Inter nonostante un’intesa verbale già raggiunta assieme agli arabi – lo stesso e identico classe ’92 potrebbe, da quel momento in poi, prendere un volo con destinazione Barcellona.

Diverso, invece, se il Barça – dati i problemi di natura economico-finanziaria nei quali si trova ancora impelagata – non presentasse alcun tipo di offerta. Questo il parere del medesimo redattore.

Ciò nonostante, c’è qualcun altro che, a modo proprio di vedere, non la pensa in questo modo.

Sport – Il Barcellona non può permettersi l’acquisto di Brozovic

Il quotidiano spagnolo ‘Sport‘ riferisce che, ad oggi, non ci sono neppure le minime condizioni per far sì che Marcelo Brozovic arrivi a mettere piede in Catalogna.

Questo perché, come già anticipato d’altronde, il Barcellona non può più permettersi alcun tipo di movimento in entrata, complici inoltre gli imminenti acquisti a parametro zero di Ilkay Gundogan e Inigo Martinez.

Da sapere, per giunta, che oltre al solo Brozovic, Xavi desidererebbe accogliere alla propria corte anche un nuovo centravanti ed un altro terzino.

Nel frattempo, ci preme ribadire una sola ed unica cosa: il croato resta, quindi, ancora in attesa dei ‘blaugrana’ ed è per questo che, oltre ad aver lanciato alcuni indizi social in queste ultime ore – incluso l’ultimo post pubblicato su Instagram con tanto di aggiunta di un doppio cuore nero-azzurro – ha anche fatto capire di non essere del tutto convinto dalla proposta giuntagli direttamente dall’Arabia. In che maniera? Non presentandosi nemmeno all’incontro avvenuto ieri in Croazia tra il suo entourage e l’intera dirigenza dell’Al-Nassr.