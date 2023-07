‘Sinergia’ Inter in Serie A: triplo affare in vista

Tre nerazzurri potrebbero finire per dire addio da un momento all’altro approdando, di conseguenza, in uno stesso e identico club italiano. Le ultime

A sessione di calciomercato ormai avviata, l’Inter pensa ora a come poter muoversi sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite.

Per far sì che nuove pedine arrivino a mettere piede dalle parti di Appiano, infatti, è necessario innanzitutto ‘sbarazzarsi’ di coloro che, ad oggi, non vengono reputati al didentro del progetto da parte dell’intera dirigenza. Un esempio lo si è già avuto con Brozovic, colui che ha detto ufficialmente addio alla ‘Beneamata’ proprio nella giornata di ieri.

Ora, indipendentemente dalla sua situazione – dove l’Inter sta già valutando uno tra Frattesi e Samardzic come possibile sostituto del croato – gli stessi nerazzurri devono, ad ogni modo, pensare a come gestire le situazioni inerenti al futuro di tanti altri giovani.

Ad esempio: non potendo garantire chissà quanto spazio all’interno della propria rosa, già nella scorsa annata, infatti, Marotta e Ausilio finirono per cedere determinati calciatori. Vedasi i casi di Franco Carboni – legato al fianco del Monza sino a giugno 2024 tramite la via del prestito – e Samuele Mulattieri.

Stiamo parlando di giovani pedine che, pur avendo dalla propria importanti mezzi tecnici, oltre che fisici, in questo determinato della loro carriera non possono risultare utili per l’intera causa interista. A dirlo non siamo noi ma le riflessioni tratte da parte della società interista. Chiaramente, non è la prima volta – e non sarà di certo l’ultima – che si sentirà parlare di tutto ciò.

In tanti sono, infatti, destinati a dover dire addio alla ‘Beneamata’: magari anche tramite un affare titolo temporaneo. In tal senso, occhio perché lo stesso e identico percorso che ha condotto Mulattieri nella passata annata, potrebbero finire per compirlo altri tre giovani di attuale proprietà nerazzurra.

L’Inter pensa alla maxi operazione Oristanio-Carboni-Satriano col Frosinone: occhio al triplo prestito in Ciociaria

Non potendo garantire, grossomodo, particolare minutaggio ad alcuni dei propri giovani, l’Inter potrebbe – e alla fine è ciò che farà – finire per cedere nella prossima estate alcune loro future leve. In questo caso, occhio ai nomi di Gateano Oristanio, Valentin Carboni e Martin Satriano.

Proprio questi tre calciatori, infatti, potrebbero finire per dire temporaneamente addio all’Inter tramite la via del prestito. L’ipotesi è quella di poter vedere questo determinato trittico finire per approdare da qualche parte in Serie A: più precisamente in qualche cosiddetta ‘squadra materasso’ che possa risultare in grado di valorizzare i seguenti calciatori.

In tal senso, proprio come riferiscono gli ultimi rumors di mercato, occhio al Frosinone: società che ha sin da sempre lo scopo di mettere in risalto, facendo emergere fuori, tutte quelle che sono le qualità di alcuni e determinati prodotti ‘made in Italy’ che non hanno ancora spiccato il volo. In questo caso nell’ambito calcistico, naturalmente.

I tre giovani calciatori sono, rispettivamente, reduci dalle parentesi trascorse al fianco: del Volendam nel caso di Oristanio – club militante nella massima serie olandese – dell’Empoli per quanto ne concerne a proposito di Satriano ed, infine, per quanto riguarda Valentin Carboni: proprio il giovane classe ’05, convocato in passato al fianco della Nazionale maggiore dell’Argentina, ha già dato modo di farsi conoscere nella scorsa annata racimolando innumerevoli convocazioni al fianco della prima squadra dell’Inter (per lui 6 gettoni complessivi tra Serie A e Champions totalizzati nella passata regular-season).

Occhio, perciò, a questa presunta iniziativa tra Inter e Frosinone: club che, ribadiamo nuovamente, già nella passata annata ha contribuito fortemente alla crescita di Samuele Mulattieri, autore di 12 reti e 4 assist coi ‘ciociari’.