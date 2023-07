Dall’Inter alla Lazio, operazione flash: accordo vicino

L’ex difensore nerazzurro ad un passo dalla Lazio di Lotito come centrale jolly per Sarri, previsto un nuovo incontro ad inizio della prossima settimana per la chiusura

Inter e Lazio hanno seminato e raccolto vicendevolmente ottimi affari di mercato nel corso degli ultimi anni. Basti pensare, in un tempo non così tanto lontano, a Stefan de Vrij. Stringendo ulteriormente il campo, proprio nelle due passate stagioni si sono susseguiti i nomi di Simone Inzaghi da una panchina all’altra, così come il centravanti Joaquin Correa voluto proprio dallo stesso tecnico piacentino per rinforzare il reparto e quindi Francesco Acerbi in prestito.

Tutte operazioni di rilievo che hanno rafforzato gli ottimi rapporti lavorativi che intercorrono tra le rispettive dirigenze. E non è un caso che da qualche settimana i nerazzurri stiano spingendo sul rendere concreto il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale, già nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, che ha contribuito in modo significativo a compattare la linea arretrata.

Ma potrebbe non finire qui. Perché nonostante non sia più effettivamente un calciatore dell’Inter da qualche giorno a questa parte, l’ex centrale Danilo D’Ambrosio sarebbe vicinissimo a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il rinforzo ideale per Maurizio Sarri come jolly e alternativa d’esperienza, da schierare laddove necessario quando le sfide di coppa diventeranno troppe da gestire.

Calciomercato, l’ex D’Ambrosio ad un passo dalla Lazio

Stando agli ultimi aggiornamenti, come raccontato da ‘Sky Sport’, i rappresentanti del calciatore sono ormai da diverso tempo in contatto con la dirigenza delle ‘Aquile’ e al massimo entro l’inizio della prossima settimana potrebbe giungere la fumata bianca sull’accordo definitivo a parametro zero.

Per D’Ambrosio si tratterebbe soltanto di qualche altro giorno di penitenza nel limbo degli svincolati. Quest’ultimo aveva infatti interrotto il proprio rapporto con l’Inter lo scorso 30 giugno per via della mancanza di una nuova proposta di rinnovo. Come ribadito dallo stesso calciatore nei suoi ultimi istanti in nerazzurro, la sua avventura sarebbe potuta continuare ma evidentemente non faceva più parte del progetto tecnico di Inzaghi. Un dettaglio ben noto e visibile anche per via dello scarsissimo impiego avuto nel corso dell’ultima stagione nonostante lo stesso Skriniar sia stato fuori per diversi mesi causa infortunio. Al suo posto è stato quindi preferito Darmian.