Brozovic contro l’Inter, primo faccia a faccia immediato: c’è la data

Ancor prima di separarsi, sia il croato che i nerazzurri erano consapevoli del fatto che si sarebbero rivisti dopo appena un mese di tempo. Cosa accadrà a fine luglio

Il 3 luglio 2023 ha sancito la separazione ufficiale tra Marcelo Brozovic e l’Inter: con le due parti che si sono dette addio dopo ben otto stagioni e mezzo trascorse ciascuno al fianco dell’altro.

Come ormai risaputo, infatti, la ‘Beneamata’ non aveva nient’altro in mente che di liberarsi del croato: complice tutta una serie di situazioni manifestatesi nel corso della passata annata, cominciando dal fato che l’ex Dinamo Zagabria ha racimolato più infortuni del previsto costringendo, da quel momento in poi, l’Inter a dover fare a meno di lui nella prima parte di stagione. Il tutto senza rinunciare ad alcun impegno con la propria Nazionale, Mondiale incluso.

A ciò si aggiungono, inoltre, tutta una serie di altri comportamenti manifestati proprio da parte del ‘Maestro di Cerimonie’: in primis, in tanti si ricorderanno della vicenda che prese piede dalle parti di Appiano alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale contro il Porto, dove il croato venne, di fatto, richiamato più e più volte dallo staff tecnico di Simone Inzaghi.

Per tutta questa serie di motivi, insomma, Marcelo Brozovic ha ufficialmente detto addio all’Inter negli scorsi giorni. I nerazzurri hanno trovato un accordo assieme all’Al-Nassr sulla base di un’offerta che ruota attorno ai 17 e i 18 milioni di euro. Per il classe ’92, invece, contratto triennale da 90 milioni di euro complessivi (che, con tanto di bonus in aggiunta, permetteranno al suo ingaggio di raggiungere il tetto salariale dei 100).

Nonostante tutte le sfaccettature del caso – con un addio che si è consumato, praticamente, nel peggiore dei modi, c’è da dirlo – le due parti non potranno, e non dovranno, mai e poi mai dimenticarsi di quanto accaduto in queste ultime otto stagioni e mezzo. Ciò vuol dire non dover trascurare né i bei momenti e neppure quelli cattivi. Questo perché, in men che non si dica, ciascuno si ritroverà l’uno difronte all’altro. Ecco in quale occasione.

Brozovic sfiderà nel prossimo 27 luglio il suo passato: l’amichevole Al-Nassr-Inter si giocherà in Giappone

A fine mese, Marcelo Brozovic sfiderà nuovamente il suo passato – la prima volta era accaduta anni e anni fa durante un Inter-Dinamo Zagabria disputatosi al ‘Meazza’ – dopo aver detto addio neppure venticinque giorni fa.

Come già anticipato, infatti, la separazione tra le due parti si è ufficialmente consumata nel pomeriggio del 3 luglio: data in cui la stessa società saudita ha immediatamente dato nota del loro neo acquisto, Marcelo Brozovic.

Ciò nonostante, viene impossibile mettersi alle spalle quanto di buono fatto dal croato in questi ultimi anni trascorsi al fianco dell’Inter.

Non per nulla, fatalità o no, il classe ’92 sfiderà nuovamente il suo passato in occasione di Al-Nassr-Inter: allenamento congiunto che si svolgerà nel prossimo 27 luglio in Giappone. Precisamente allo ‘Yanmar Stadium Nagai’ di Osaka, location in cui sia una compagine che l’altra effettueranno parte della propria preparazione atletica.

Orario ancora definire ma, ciò nonostante, è cosa ormai fatta: ‘Epic Brozo’ rivedrà, ancora per una volta, la sua ex squadra.