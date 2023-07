L’Inter ha mollato la pista Lukaku: club deluso dal giocatore

L’Inter avrebbe già comunicato al diretto interessato di aver mollato l’affare: Romelu Lukaku non rientrerebbe più nei piani della società

Dopo l’ultima notte di passione, sembra che la prospettiva di riportare Lukaku all’Inter stia definitivamente per tramontare. La dirigenza nerazzurra avrebbe già comunicato al centravanti la decisione di rinunciare al suo ingaggio, ed entro stasera Ausilio potrebbe chiamare il Chelsea per rendere noto e ufficiale lo stop delle contrattazioni.

Perché l’Inter avrebbe mollato Lukaku? Pare che il club non abbia per nulla digerito l’atteggiamento ambiguo e, secondo alcuni, anche irrispettoso del belga. Ricapitoliamo. Ieri sera, i nerazzurri avrebbero trovato un principio di accordo con i Blues per il trasferimento di Lukaku. Putroppo, però, il giocatore sarebbe stato irriperibile al momento della comunicazione ufficiale, così come il suo legale Ledure.

Secondo alcune ricostruzioni, erano già un paio di giorni che Lukaku non aveva più interazioni con il mondo Inter: non avrebbe risposto ai messaggi di Ausilio e dei compagni di squadra. Sempre ieri sera l’Inter avrebbe scoperto dal Chelsea che Lukaku, tramite il suo legale, stesse trattando anche con la Juventus. I bianconeri, secondo la narrazione più accreditata, avrebbero offerto a Big Rom un quadriennale da più di 11 milioni a stagione.

Per rianalizzare cos’è accaduto nello specifico, ecco un articolo in cui interlive ha cercato di illustrare, con la massima oggettività possibile, l’ingarbugliata e assai opaca situazione dell’accordo fra Lukaku e il club bianconero.

L’Inter ha già mollato Lukaku: club infastidito dall’atteggiamento del belga

I protagonisti di quest’intrigo estivo non hanno ancora parlato. Tace Lukaku, assente dai social da ieri mattina (quando ha modificato la foto profilo su Instagram e postato le solite immagini insieme al figlio). Nessuna comunicazione ufficiale da parte di Inter, Juventus e Chelsea. Silenzio da parte di Ledure e Roc Nation.

Ma più passa il tempo è più la situazione si appesantisce. Ci si aspettava una smentita da parte di Romelu Lukaku o da parte della società che cura la sua immagine. Ma sembra che sia passato già troppo tempo.

Pare che ieri notto, dopo la prolungata irreperibilità, Lukaku si sia fatto vivo con l’Inter e abbia parlato con Ausilio. Le parole spese dell’attaccante belga per chiarirsi non avrebbero però funzionato: Romelu non sarebbe riuscito a giustificarsi né a spiegare il suo strano comportamento degli ultimi giorni. Il sospetto si fa dunque sempre più profondo: davvero ha trattato per settimane con la Juventus?

Una delle ricostruzioni in auge afferma che nella notte scorsa l‘attaccante abbia sostenuto che dal suo punto di vista non ci sarebbe stato nulla di male nell’ascoltare altre offerte. Ausilio gli avrebbe risposto di aver scoperto che la trattativa con la Juventus era partita da prima della finale di Champions e che era andata dunque avanti più di un mese.

E ormai tutto questo clamore mediatico sembra aver inasprito soprattutto gli animi dei tifosi. Sui social i supporter interisti ripropongono il video in cui Lukaku ripeteva quattro volte “mai” a proposito di un suo possibile trasferimento in futuro al Milan o alla Juve. C’è chi ricorda le sue scuse della scorsa estate. Oppure il momento in cui ha zittito i bu razzisti allo Stadium.

Se tutto ciò che si racconta in queste ore contiene almeno un grammo di verità, per Lukaku sarà difficile farsi perdonare dai tifosi nerazzurri, qualunque sarà l’epilogo di questa triste e un po’ squallida storia. Inzaghi si era sbilanciato in conferenza stampa, ribadendo che l’Inter avrebbe fatto di tutto per riportare Romelu a Milano. Si dice che all’Inter siano tutti un po’ sconvolti, dal presidente ai compagni di squadra. E anche la Roc Nation sarebbe indignata dal comportamento del suo assistito.