Addio Inter e colpo di scena: offerta dal Real Madrid

L’ex portiere nerazzurro Handanovic sondato dal Real Madrid di Ancelotti come alternativa a Courtois, ancora sotto valutazione la proposta di approdo in Spagna

L’incredibile rottura della trattativa tra Romelu Lukaku, l’Inter e il Chelsea ha avuto lo stesso effetto di una doccia gelata. Sia per il fatto che il calciatore sperava fino all’ultimo di rientrare nuovamente nei piani di Simone Inzaghi, sia perché la stessa compagine nerazzurra era fiduciosa di potervi mettere le mani con la venuta incontro del club inglese. Quest’ultima però non è mai avvenuta, anzi l’intera società ha subito il contraccolpo delle avances mosse dall’entourage del calciatore verso nuovi lidi, fra cui Juventus e Milan.

Ora per l’Inter è tutto da rifare anche in attacco, con il solo Marcus Thuram che non basta affatto a rinforzare il reparto già orfano di Edin Dzeko e prossimo alla scrematura di Joaquin Correa. La questione, poi, si fa seria anche fra i pali. Come noto, il camerunese André Onana è in procinto di firmare il nuovo contratto con il Manchester United dietro pagamento della cifra richiesta dai nerazzurri, intorno ai 55 milioni. E al suo posto, nonostante non vi sia ancora alcuna ufficialità, dovrebbe sopraggiungere Yann Sommer di provenienza Bayern Monaco.

Dopo aver chiuso poi la trattativa per l’approdo di Raffaele Di Gennaro come terzo portiere in sostituzione ad Alex Cordaz, l’Inter è propensa ad accogliere in squadra anche il promettente Anatolij Trubin al netto di una cospicua somma di denaro richiesta dallo Shakthar Donetsk. Quest’ultimo prenderebbe il posto di Samir Handanovic, trentottenne ed ormai ex capitano della formazione meneghina salutato proprio qualche giorno fa dall’Inter a mezzo di una nota ufficiale.

Handanovic dall’Inter al Real? Suggestione da vice Courtois

Per il portiere sloveno, però, non è ancora detta l’ultima parola sul futuro della sua lunghissima carriera professionale nel mondo delle grandi realtà europee. Nelle ultime ore è infatti trapelata la suggestione di mercato che lega il suo nome a quello del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

In Spagna infatti, stando alle parole de ‘El Gol Digital’, il tecnico italiano non sarebbe pienamente soddisfatto dal secondo portiere Lunin e preferirebbe avere con sé una figura diversa. Sfumata la pista David Soria del Getafe, potrebbe essere proprio Handanovic il prescelto. Certo non potrebbe dare garanzie di prospettiva o offrire prestazioni come un tempo, ma avrebbe dalla sua comunque una buona dose di esperienza da convogliare anche all’interno dello spogliatoio come vice Thibaut Courtois.