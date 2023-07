Conferme su Correa: trattativa in corso per la cessione

Il biennio all’Inter dell’argentino è stato a dir poco deludente. Per portarlo a Milano, nel 2021 vennero investiti circa 31 milioni di euro

Joaquin Correa non rientra più nel progetto tecnico dell’Inter. Per lui si profila un passaggio in Arabia Saudita, dove è stato già ceduto Marcelo Brozovic.

Confermata la notizia di Interlive.it dello scorso 13 luglio che parlava di possibile trasferimento dell’argentino nella Saudi League. ‘Sportitalia’ sostiene che ci sia una trattativa in corso tra la società di Zhang e un club saudita. Reduce da due stagioni in nerazzurro davvero sottotono, Correa ha aperto all’Arabia anche perché dall’Europa non sono giunte offerte interessanti per lui. In realtà nemmeno per l’Inter, che ambisce a disfarsene a titolo definitivo per almeno 15-18 milioni di euro.