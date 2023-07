Handanovic, firma con la rivale di Serie A: “Biennale”

Lo sloveno potrebbe, a sorpresa, restare qui in Italia dopo aver trascorso undici lunghissimi anni all’Inter. C’è l’annuncio

Samir Handanovic e l’Inter si sono ufficialmente detti addio nella scorsa settimana. Una separazione, la loro, annunciata direttamente dal club di ‘Viale della Liberazione’ sui propri canali social: sodalizio che ha, giustamente, deciso di ringraziare pubblicamente il suo ex Capitano.

Dopo aver trascorso undici lunghissimi anni al servizio della ‘Beneamata’, complice il suo accordo in scadenza che ha poi cessato di avere validità nello scorso 30 giugno, l’estremo difensore sloveno si è, a quel punto, trovato costretto a dover dire conseguentemente addio.

Handanovic è approdato all’Inter nell’allora stagione 2012-13 vivendo, in prima persona, quegli anni bui a cui i nerazzurri si sono trovati a dover far fronte. Proprio come accade nelle storie a lieto fine, però, il classe ’84 è, fortunatamente, poi riuscito a godersi alcuni dei suoi anni più belli al fianco del sodalizio nerazzurro conquistando uno Scudetto nella stagione 2020-2021, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia, oltre ad aver raggiunto anche una finale di Europa League (2019-2020) e una di Champions League.

Lo stesso Handanovic ha poi ringraziato quello che è, ora come ora, il suo ex club pubblicamente sui suoi canali social ammettendo: “Quanto orgoglio aver indossato questa maglia e questa fascia. In ogni occasione ho sempre provato a dare il massimo. Ringrazio tutti per lo splendido percorso compiuto assieme. Grazie Inter, ora cercherò di giocare ancora per qualche anno“.

A quanto pare, insomma, sarà proprio così. L’ex Udinese continuerà ad indossare i guantoni per qualche altra stagione e, a quanto pare, è già spuntata fuori una possibile ipotesi. Suggerita da qualcuno in particolare.

Scarnecchia a Tv Play: “Fossi nella Roma ingaggerei Handanovic”

Roberto Scarnecchia, ex calciatore e allenatore, ha parlato a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play a proposito della situazione Handanovic esprimendo, di conseguenza, quello che è il proprio parere a riguardo.

Queste le sue dichiarazioni: “Devo essere sincero. Il problema principale della Roma, secondo il mio punto di vista, è il portiere” – ha esordito.

“Non me ne voglia Rui Patricio ma lo considero solamente un buon dodicesimo e non più adatto per ricoprire le vesti di portiere titolare”. Conclude poi: “Fosse per me, riprenderei Szcesny e Handanovic per fargli fare uno o due anni. Lo vedrei bene con indosso quei colori. C’è bisogno di qualche cambiamento lì in porta”.