De Paul all’Inter, via libera a prezzo dimezzato

Il centrocampista argentino De Paul potrebbe tornare in Italia in questa sessione di mercato, riecco la pista che porta all’Inter ad un prezzo di favore

L’addio di Rodrigo De Paul all’Udinese un paio di anni fa ha lasciato tra i tifosi friulani un nodo alla gola. Come se fosse l’ultimo delle vecchie bandiere di un club storicamente molto legato ad alcuni calciatori chiave, simboli dell’ardore e della passione viscerale per il gioco del calcio. Sin dai tempi di Totò Di Natale.

Poi però il club ha saputo risalire la china con orgoglio, ancora una volta, trascinato dal buon gioco di una squadra grintosa. De Paul non è stato mai dimenticato, così come nessun appassionato italiano ha dimenticato le sue gesta nel campionato di Serie A. E finalmente, dopo anni di esperienze a livelli stellari tra le file dell’Atletico Madrid nella Liga spagnola, il duttile centrocampista argentino potrebbe fare ritorno laddove tutto è incominciato. Magari in una realtà che, seppur diversa da quella friulana, potrebbe dargli nuove motivazioni per tornare a splendere ancora nello scenario che lo ha visto protagonista.

Oltre alle voci di approdo alla Juventus, il calciatore fresco Campione del Mondo dell’ultima edizione in Qatar con la Nazionale Argentina sarebbe stato accostato nuovamente all’Inter di Simone Inzaghi.

Tra lui e il club nerazzurro c’è sempre stato un certo feeling, sommesso dal legame in terra spagnola coi ‘Colchoneros’ del connazionale Diego Simeone. Questo potrebbe spiccare presto il volo, partendo da una base di mercato di appena 20 milioni di euro. Un prezzo decente, nient’affatto fuori rotta rispetto alle valutazioni generali di buona parte dei club europei che lo hanno puntato di recente. Certo il suo contratto non si estinguerà da solo nel breve termine (giugno 2026), ma le possibilità di avvicinamento al calcio di Serie A restano comunque piuttosto buone.

Calciomercato, De Paul-Inter facile sulla carta ma l’idea è un’altra

Nonostante l’arrivo di Davide Frattesi come rinforzo in mediana dopo la partenza di Marcelo Brozovic, De Paul sarebbe vero trascinatore dell’Inter nella prossima stagione. A patto che uno tra Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella possa concedergli un pizzico di spazio.

L’argentino non nasce come turnover e vista la fortissima personalità, potrebbe pretendere facilmente di detenere lo scettro del centrocampo senza mezze misure o compromessi di alcun tipo.

Al momento dunque l’idea Inter potrebbe frullare nella testa della sua entourage soltanto nel caso in cui dovesse liberarsi un altro posto nel suo reparto. E come logico, la dirigenza nerazzurra dovrebbe a sua volta ritenersi pienamente interessata al suo cartellino. Cosa che al momento, per quanto continui a piacere a Giuseppe Marotta sin dai tempi della Juventus, si riduce soltanto a un semplice apprezzamento lontano dalla concretizzazione di un’offerta. Piuttosto, l’Inter preferirebbe un profilo di prospettiva come Samardzic.