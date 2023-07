Radu resta a Milano: discussioni in corso col Bournemouth

Il portiere rumeno non è volato in Giappone per la tournée. Trattativa con il club di Premier League

Come Lucien Agoume, Andrei Radu non è partito con l’Inter per la tournée in Giappone. Il portiere rumeno è prossimo a una nuova cessione. Come appreso da Interlive.it, è in corso una trattativa con il Bournemouth, club inglese di Premier League.

Reduce da una stagione non esaltante tra Cremonese e Auxerre, il classe ’97 di Bucarest potrebbe trasferirsi in Inghilterra con la semplice formula del prestito.

Al Bournemouth andrebbe a fare il vice dell’ex Juve Neto, negli scorsi mesi nei radar nerazzurri e capitano della squadra ora guidata dallo spagnolo Iraola.

Cinque le presenze di Radu con la maglia dell’Inter, alla quale è contrattualmente legato fino a giugno 2025. I prossimi giorni dovrebbero essere decisivi per il suo trasferimento.