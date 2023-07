Erede Onana, svolta imminente: tutti i dettagli

Dall’attaccante al portiere, le prossime ore dovrebbero essere decisive per l’arrivo all’Inter del sostituto del camerunese ceduto al Manchester United

Aspettando novità fronte attaccante, con Balogun sempre in cima alle preferenze della società, le prossime ore dovrebbero essere finalmente quelle giuste per la risoluzione del problema portiere.

Come noto l’erede designato di Onana, andato al Manchester United per circa 55 milioni bonus inclusi, è Sommer del Bayern Monaco. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la svolta è imminente: tra oggi e domani è atteso il via libera dei tedeschi.

Il Bayern è pronto a dire sì all’Inter perché, a detta della ‘rosea’, sta chiudendo per il sostituto di Sommer. Vale a dire per David Raya, 27enne del Brentford. Lo spagnolo è stato tra le rivelazioni della scorsa Premier e nelle scorse settimane accostato pure alla stessa Inter.

Raya è in scadenza fra un anno e il suo arrivo in Baviera sarebbe una eccellente notizia per i nerazzurri, visto che a quel punto il Bayern ‘accontenterebbe’ Sommer il quale spinge per trasferirsi alla corte di Inzaghi. Marotta e Ausilio puntano a chiudere l’operazione a meno di 6 milioni, la cifra della clausola, mentre per Sommer è pronto un contratto fino al 2025.