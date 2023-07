Radu al Bournemouth, operazione in chiusura: i dettagli

Il portiere rumeno lascia di nuovo l’Inter per trasferirsi in Premier League. Nel club inglese andrà a ricoprire il ruolo di vice Neto

Aspettando Sommer, l’Inter sta definendo la cessione di Radu al Bournemouth. Non partito coi compagni per la tournée in Giappone, come raccolto da Interlive.it è in chiusura l’operazione con gli inglesi sulla base di un prestito con opzione d’acquisto.

In scadenza a giugno 2025 con l’Inter, Radu volerà in Premier League per ricoprire il ruolo di vice del brasiliano ex Juve Neto. Domenica Interlive.it aveva scritto che i prossimi giorni sarebbero stati decisivi per la chiusura dell’affare, e così è stato. Già domani il classe ’97 potrebbe svolgere le visite mediche prima della firma.