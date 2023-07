Sommer-Inter, c’è l’annuncio ufficiale in conferenza

L’affare Sommer assomiglia sempre più a un giallo: l’ultimo colpo di scena arriva dalla conferenza stampa di Tuchel

Yann Sommer non è mai stato cosi vicino all’Inter: l’antagonista che separava il promesso sposo dai nuovi colori nerazzurri ha dichiarato, senza sbilanciarsi troppo, che presto potrebbe arrivare il via libera alla cessione.

Per lo svizzero si stanno aprendo nuovr prospettive. Sommer, ora, comincia a essere considerato dal Bayern Monaco un giocatore in uscita insieme a Mané: lo ha chiarito Tuchel in conferenza stampa.

“Non siamo gli unici a fare cambi, bisogna convivere con questa situazione“, ha detto l’allenatore dei bavaresi. Parole del genere lasciano pensare che il muro tedesco stia cominciando a cedere. Sembrava che il Bayern non fosse disposto a separarsi da Sommer, soprattutto dopo la notizia della trattativa per la cessione di Alexander Nubel in prestito allo Stoccarda in prestito e le voci sulla scarsa forma fisica di Manuel Neuer.

E invece il Bayern, sempre in attesa che Neuer torni al 100%, ha deciso di mollare almeno un po’ la presa sull’unico portiere affidabile, e cioè su Yann Sommer. Gran parte del merito sembra proprio dello svizzero, che spinge con la dovuta insistenza per trasferirsi all’Inter il prima possibile. L’intricata situazione può sbloccarsi.

Tuchel in conferenza stampa apre alla cessione di Sommer

La situazione portieri è delicata tanto per l’Inter quanto per i bavaresi. Ecco perché le parole del tecnico Thomas Tuchel in conferenza stampa suonano come un mezzo colpo di scena riguardo all’affare Sommer. “Siamo concentrati sui nostri giocatori che sono qui. Non siamo la prima squadra a fare cambiamenti“, ha detto Tuchel. “Questa è la situazione con cui dobbiamo convivere, e non ci pensiamo più del dovuto. Siamo qui per lavorare e superare i nostri limiti“.

Sembra che il riferimento rimandi più o meno direttamente alla situazione di Sommer che ieri non si è allenato con la squadra. La chiusura non è ancora certa, ma l’Inter è ottimista. Il portiere è vicino anche fisicamente: sia l’Inter che il Bayern si trovano in Giappone per le amichevoli estive. E così Simone Inzaghi dovrebbe avere a giorni il suo nuovo portiere Yann Sommer.

Lo svizzero è pronto a unirsi ai nuovi compagni a Osaka. Manca l’ok dei bavaresi, anche loro impegnati nella ricerca di un nuovo portiere. Ma l’accordo non è un effetto remoto. L’Inter sta per pagare i 6 milioni chiesti dai tedeschi per liberare il numero uno elvetico. La vicenda si sta trascinando avanti da troppi giorni. Tutti sono stanchi. E il più stanco di tutti sembra proprio Inzaghi.

Cosa succede con Trubin

L’Inter, a quanto pare, continua a darsi da fare anche sul fronte Trubin. E non è detto che lo Shakhtar non abbassi leggermente le proprie pretese. Gli ucraini sanno che l’Inter potrebbe rimandare l’acquisto del giocane portiere a l’anno prossimo, senza spendere un euro (Trubin va in scadenza a giugno 2024).

Finora lo Shakhtar ha chiesto 30 milioni di euro, mentre l’offerta nerazzurra non si è subito fermata ai 10 milioni più bonus. Si continuerà a trattare e probabilmente al prossimo incontro gli ucraini cominceranno a chiedere qualcosina in meno.

Audero della Sampdoria è da tempo il piano B dei nerazzurri nel caso in cui non si riescs a strappare Teubin allo Shakhtar Donetsk. Si ragiona anche su una terza opzione: dare un’opportunità a Stankovic, che nelle prossime amichevoli, non dovesse arrivare Sommer, sarebbe il primo portiere dell’Inter. Qualora dimostrasse affidabilità, l’Inter potrebbe pure trattenerlo.