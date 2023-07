55 milioni più l’ex: assalto pazzesco a Barella

Guardiola torna a insidiare l’Inter: in Inghilterra si ipotizza un’offerta da 55 milioni più un ex nerazzurro per Barella

Joao Cancelo è tornato al City, ma Pep Guardiola non sembrabdisposto a perdonarlo dopo il peccato di lesa maestà dello scorso anno. Quindi il terzino sarà messo sul mercato. La speranza è che possa farsi avanti un club saudita. Ma Guardiola potrebbe anche usarlo come pedina di scambio per approcciarsi all’Inter.

Il Manchester City potrebbe insomma offrire l’ex Cancelo all’Inter per Nicolò Barella, aggiungendo un bel po’ di cash: in Inghilterra si arrischiano parlando di 55-60 milioni. Joao Cancelo è un giocatore che piace molto all’Inter e agli interisti. Ma Barella è Barella. E Zhang lo ha già dichiarato incedibile.

Il laterale portoghese dovrà dunque concentrarsi su altre prospettive. Tornato al City, sa che difficilmente potrà essere rivalutato da Guardiola, che non lo vuole vedere neanche da lontano. Per ora pare che Cancelo sia già stato offerto in Arabia Saudita. Il portoghese, che a gennaio aveva lasciato il club inglese per giocare di più, ha deluso anche al Bayern. E ora è un oggetto sconsolato sul mercato: troppo caro per i club di Serie A che ancora lo interpretano come un top-player; troppo incostante e ingombrante per la Premier.

Secondo il sito onefootball.com l’ex Inter e Juventus non fa parte dei piani di Pep Guardiola. Il rapporto fra il manager spagnolo e il laterale portoghese è sempre stato burrascosco, per questo non sembra ci sia nemmeno la volontà di tentare una riconciliazione. Ecco perché la società e l’agente di Cancelo stanno cercando una soluzione migliore all’estero.

Per il momento l’unico mercato interessato è quello saudita. Ma non sono ancora sbocciate trattative serie o interessanti. E così, seppur riluttante, il portoghese è stato aggregato al resto del gruppo nella pre-season.

Guardiola ha già cercato di ridimensionare le voci che parlano di un rapporto di reciproco odio. “Joao Cancelo è qui adesso“, ha detto lo spagnolo. “Joao è stato importante per noi in passato. Dopo il prestito al Bayern, è tornato qui e fa parte del gruppo. Quindi vedremo cosa succede…”

L’impressione è che lo stesso Guardiola possa spingere il suo club a usare Cancelo per arrivare a Barella. Ma l’Inter non trema. L’offerta di 55 milioni più l’ex non impressionerebbe la dirigenza nerazzurra. E non si ha neppure più così paura di un pressing del Manchester City sul cartellino di Nicolò Barella. Il club di Guardiola resta però in agguato: dovesse partire Bernardo Silva, si andrebbe all-in sul sardo. Ma dopo Onana, l’Inter non ha intenzione di cedere altri campioni in questa sessione di calciomercato. Due su tutti sono stimati come inavvicinabili: Lautaro e, appunto, Barella.

Come Declan Rice: la soglia dei 120

Che i Citizens siano interessati a Barella è chiaro a tutti. Ma non esiste una richiesta oggettiva da parte dell’Inter per cominciare a trattare. I media inglesi credono invece che sopra i 100 milioni i nerazzurri potrebbero vacillare.

Come riferito qualche giorno fa dal nostro sito, l’idea potrebbe essere quella di offrire una somma in grado di pareggiare l’offerta dell’Arsenal per Declan Rice, cioè uno dei trasferimenti più costosi della storia della Premier. In termini più schietti, si oarla quindi di una somma vicina ai 120 milioni di euro. Una cifra impossibile da rifiutare?

Il City ha messo nel mirino Barella. Ma il sardo sta bene a Milano e per l’Inter un’offerta da 120 milioni, dopo il sacrificio di Onana, non sarebbe comunque così abbagliante da sconvolgere il progetto tecnico che vede nel centrocampista un pilastro della squadra allenata da Inzaghi.