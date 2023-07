Richiamano l’Inter: affondo per Lautaro, c’è la contropartita

Resta viva la pista per Chalobah del Chelsea ma l’Inter deve aspettarsi una spesa importante oppure l’inserimento della contropartita che porta a Lautaro

Simbolo indiscusso dell’Inter del presente e del futuro, Lautaro Martinez è l’uomo su cui l’intero movimento nerazzurro vuole contare. Il tecnico Simone Inzaghi compreso. Del resto è grazie a lui che la squadra ha prodotto maggiormente sottorete nella passata stagione e non è un caso che la direzione sportiva abbia deciso di costruire il nuovo assetto offensivo sulla base delle sue qualità.

Improbabile dunque che la formazione di Viale della Liberazione possa valutare l’ipotesi di cessione del cartellino del proprio centravanti in questa sessione di mercato, anche a fronte di grosse offerte di mercato di provenienza estera come nel caso della Premier League. Come noto, le big inglesi restano fortemente interessate a lui e non demorde neppure lo stesso Chelsea che proprio di recente ha fatto a spallate con l’Inter per convincerli dell’operazione Romelu Lukaku.

I ‘Blues’ sono a corto di un vero centravanti che possa portare a casa numeri importanti, motivo per cui Lautaro rappresenterebbe una buona scelta di mercato visto il valore paradossalmente inferiore a tanti altri profili europei. Il costo del suo cartellino, valutato almeno 90 milioni di euro, potrebbe però essere anche smussato da un’importante uscita che Mauricio Pochettino sarebbe ben felice di lasciar andare come contropartita tecnica.

Chalobah all’Inter per Lautaro? Idea Chelsea ma l’Inter non ne vuole sapere

Una figura di spessore crescente, di recente visto anche indossare la fascia di capitano del club a tinta blu. Si tratta di Trevoh Chalobah, lo stesso difensore centrale utile come braccetto di destra che l’Inter aveva seguito negli scorsi mesi come potenziale sostituto di Milan Skriniar.

La sola scelta di Yann Aurel Bisseck e la partenza di Danilo D’Ambrosio ammetterebbero almeno un altro centrale di esperienza in squadra, onde evitare che l’organico venga meno di ricambi cruciali nel corso della stagione tra campionato e coppe.

Secondo il portale inglese ‘The Athletic’, però, la partenza di Chalobah non sarebbe tanto scontata. Complice l’infortunio di Wesley Fofana, su cui lo stesso Pochettino avrebbe voluto puntare sin dalle prime battute della nuova stagione di Premier League. Senza contare neppure l’uscita di scena dell’ormai ex Kalidou Koulibaly verso la Saudi Pro League.

In ogni caso, come anticipato, l’Inter si priverebbe difficilmente di Lautaro per arrivare ad un profilo che per quanto possa piacere non rappresenta una scelta prioritaria al momento.